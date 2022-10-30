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Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45396
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 11:15
Рудный имеет неоднородную славу в Костанайской области. Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона. Но была у моего города и другая слава. Рудный гордился своей культурой.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3504
Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 11:15
Актуальные вопросы освещены автором, с криминалом есть кому бороться. А вот с подбором граждан для работы, в целом в сфере проведения культурно-просветительной работы с населением, действительно есть проблемы. Скорее всего, аналогичные проблемы существуют и других населенных пунктах. Возможно, молодежь следует направлять обучаться в профильные учебные заведения страны и.т.д. с представлением соответствующих грантов на востребованные специальности.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 399
Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 11:33
С коллективом "Айгуль! и с клубом "Океан" у меня в годы юности пересеклись дороги. Действительно, айгулевцы держали первое место в регионе. Молодцы. Красота и грация, смотрел, затаив дыхание. У нас в Кустанае значительно слабее были бальные танцы. Но тоже были. И "Клуб капитанов" (Дворец профсоюзов) тут как и в рудненском "Океане" тоже собрал много мальчишек с разными судьбами. Многие стали настоящими моряками или просто хорошими людьми. Бывало мы к руднечанам в гости ездили, а потом они к нам в клуб. Устраивали соревнования по плаванию, по многим элементам НВП. Изучали акваланги, ходили на шлюпках по реке или водохранилищу. Детство было насыщенным и интересным. Сейчас всего этого уже нет. Печально.
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 11:52
Когда приехал в Рудный в 2001м, криминал конечно же был вовсю, бригады, положенцы..
Разборки какие то..
Даже платить дань хотели заставить..
Казалось бы, в Костанае это все прошло в 90х на уровне авторитетов..
Однако же Рудный..
Но было весело скажу, Шайра, Салемовские, ух..
Молодость 90х в Рудном продлилась до 2010го..
Потом пошел закон..
Сейчас вообще мраки..
Все по закону..
Даже около моего дома по Горняков поставили пост полиции..
Сейчас стало скушно даже там жить..
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 11:54]
Разборки какие то..
Даже платить дань хотели заставить..
Казалось бы, в Костанае это все прошло в 90х на уровне авторитетов..
Однако же Рудный..
Но было весело скажу, Шайра, Салемовские, ух..
Молодость 90х в Рудном продлилась до 2010го..
Потом пошел закон..
Сейчас вообще мраки..
Все по закону..
Даже около моего дома по Горняков поставили пост полиции..
Сейчас стало скушно даже там жить..
[Исправлено: 111, 30.10.2022 - 11:54]
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 11:56
Сейчас встречаю этих ребятишек, что рэкетом занимались, вполне себе приличные люди, работяги, кто то работает на госслужбе, кто то остался верен себе и живет по законам добра..
Кто то сгинул в России в разборках.
Там то с этим получше будет, всегда работы полно..
Эх молодость..
Кто то сгинул в России в разборках.
Там то с этим получше будет, всегда работы полно..
Эх молодость..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13159
Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 12:28
Цитата:
Насколько помню житикара является самым преступным городом в области по количеству преступлений на душу населения
Цитата:
А этот как раз таки показывает не количественность преступлений а зверское качество
Если в житикаре в основном кражи и драки
То рудный берет громкостью
Два Депрессивных моногорода с большими горными предприятиями где населению заняться толком нечем кроме как деградировать и спиваться
Вопрос не сколько в развитии культуры а в том чтобы бюджет оставался в городе, ведь если посудить у нас в области получилась абсолютно та же ситуация что в целом по стране
Все регионы пашут только на Астану и Алмату которые сами в экономическом плане ничего из себя не представляют
Также и у нас огромное "ССГПО" и огромные "Костанайские минералы" работают только ради того чтобы в Костанае построили очередной ледовый дворец и обновили дороги а Костанай сам по себе это что? Это город перекупщиков,сам город ничего не производит толком и в бюджете области является только паразитным выгодополучателем за счёт депрессивных промышленных районов
Ирония судьбы, от всёго советского у нас сейчас отказываются но от главной советской проблемы централизованности налогооблажения И бюджетного планирования не отказались и получается парадокс
В районах где качают нефть живет самое бедное население которое вынуждено уезжать в центр куда поступают все бабки от нефти
И когда в этих районах закончатся специалисты придется туда отправлять работников вахтовым методом которым придется платить в два раза больше чем платили тем же местным!
Но социальную инфраструктуру и досуг никто развивать так и не собирается,зачем? В центре же все люди,там и построим новый молодежный центр и ледовый дворец а в рудном пусть работают и не возмущаются что в городе заняться нечем! Не их ума дело.
Отсюда и криминал и зверские убийства.
Экономика в первую очередь а потом культура
Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона.
Насколько помню житикара является самым преступным городом в области по количеству преступлений на душу населения
Цитата:
То весь город шокирован изнасилованием и убийством семилетней Виктории Гани, то начальник департамента полиции на отчетной встрече рассказывает про рудничанина, который расчленил пенсионерку-инвалида и ее внучку, а после готовился спустить их на дно Тобола.
А этот как раз таки показывает не количественность преступлений а зверское качество
Если в житикаре в основном кражи и драки
То рудный берет громкостью
Два Депрессивных моногорода с большими горными предприятиями где населению заняться толком нечем кроме как деградировать и спиваться
Вопрос не сколько в развитии культуры а в том чтобы бюджет оставался в городе, ведь если посудить у нас в области получилась абсолютно та же ситуация что в целом по стране
Все регионы пашут только на Астану и Алмату которые сами в экономическом плане ничего из себя не представляют
Также и у нас огромное "ССГПО" и огромные "Костанайские минералы" работают только ради того чтобы в Костанае построили очередной ледовый дворец и обновили дороги а Костанай сам по себе это что? Это город перекупщиков,сам город ничего не производит толком и в бюджете области является только паразитным выгодополучателем за счёт депрессивных промышленных районов
Ирония судьбы, от всёго советского у нас сейчас отказываются но от главной советской проблемы централизованности налогооблажения И бюджетного планирования не отказались и получается парадокс
В районах где качают нефть живет самое бедное население которое вынуждено уезжать в центр куда поступают все бабки от нефти
И когда в этих районах закончатся специалисты придется туда отправлять работников вахтовым методом которым придется платить в два раза больше чем платили тем же местным!
Но социальную инфраструктуру и досуг никто развивать так и не собирается,зачем? В центре же все люди,там и построим новый молодежный центр и ледовый дворец а в рудном пусть работают и не возмущаются что в городе заняться нечем! Не их ума дело.
Отсюда и криминал и зверские убийства.
Экономика в первую очередь а потом культура
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 12:42
Цитата:
Как то у нас во дворе одному несчастному отрезали питюнчик..
Пасько, уролог, пришил ему..
Вот это тоже такое громкое несчастье..
abaika95:
То рудный берет громкостью
То рудный берет громкостью
Как то у нас во дворе одному несчастному отрезали питюнчик..
Пасько, уролог, пришил ему..
Вот это тоже такое громкое несчастье..
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 12:44
Цитата:
Все дело в том, что там люди то и неплохо живут, в отличие от костанайцев..
Столько коттеджных улиц за последнее время понастроили и строят и строят..
Две три машины в семье это как правило, Качар туда же..
abaika95:
Экономика в первую очередь
Экономика в первую очередь
Все дело в том, что там люди то и неплохо живут, в отличие от костанайцев..
Столько коттеджных улиц за последнее время понастроили и строят и строят..
Две три машины в семье это как правило, Качар туда же..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 837
Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 13:04
Помнится, во времена Б.Турсумбаева, организовывали для "Океана" парашютные прыжки. не я конечно, был на подхвате, главным был помощник акима по военным вопросам. была раньше такая должность, так В. Исаев даже нам предлагал прыгнуть, но мы очканули. сослались на неподготовленность. Это я к чему, даже в 90 е годы, совершенно без денег, ухитрялись как то помогать таким людям, которые на голом энтузиазме, что то делали для детей. Сейчас же огромный бюджет , что у управления молодёжной политики, что у управления культуры, огромный по сравнению с нами. сразу оговорюсь. у нас то денег вообще не было. а всё рушится, грустно как то
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 85
Re: Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 15:15
Цитата:
....не хватает тоЛкА яхтклуба и запосного аэродрома на всякАй случЧАй.Если люди так счастливо живут то почему преступность и наркота зашкаливает.Да и город толком вы не можите обустроить сами вот вопрос.Про колЭсо и цемент завот да благоустройство города я молчу.Ненадо говорить что центр у вас всё забирает.Лучше скажите кому в данный момент принадлежит ССГПО да и все заводы и ресурсы страны.
111:
Все дело в том, что там люди то и неплохо живут, в отличие от костанайцев.. Столько коттеджных улиц за последнее время понастроили и строят и строят.. Две три машины в семье это как правило, Качар туда же..
Все дело в том, что там люди то и неплохо живут, в отличие от костанайцев.. Столько коттеджных улиц за последнее время понастроили и строят и строят.. Две три машины в семье это как правило, Качар туда же..
....не хватает тоЛкА яхтклуба и запосного аэродрома на всякАй случЧАй.Если люди так счастливо живут то почему преступность и наркота зашкаливает.Да и город толком вы не можите обустроить сами вот вопрос.Про колЭсо и цемент завот да благоустройство города я молчу.Ненадо говорить что центр у вас всё забирает.Лучше скажите кому в данный момент принадлежит ССГПО да и все заводы и ресурсы страны.
Георгий ГОВОРОВ: Культура или криминал?
Отправлено: 30.10.22 - 15:18
Цитата:
Тебе зачем вот оно?
Это признак дичного благосостояния?
И вертолетная площадка Назарбаеву там есть, и его Вилла на Каратомарах..
Ну а насчет счастья, наркоман, получающий кайф, это самый счастливый человек на земле..
Так что это не мешает другому.
Наркошей в наримановке гораздо больше..
родом из Шанхая2022:
Про колЭсо и
Про колЭсо и
Тебе зачем вот оно?
Это признак дичного благосостояния?
И вертолетная площадка Назарбаеву там есть, и его Вилла на Каратомарах..
Ну а насчет счастья, наркоман, получающий кайф, это самый счастливый человек на земле..
Так что это не мешает другому.
Наркошей в наримановке гораздо больше..
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