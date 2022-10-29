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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.22 - 16:39
#8011
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От дракоши..

Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25496
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.22 - 16:48
#8012
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Моя школьная любовь,
была с таким "значком"... :lol: :-P
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25496
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.22 - 12:10
#8013
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Часы, перевели на 1 час - назад.
Теперь разница между нами -
5 часов... :lol: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.22 - 12:50
#8014
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Цитата:
drakon:
Часы, перевели на 1 час - назад. Теперь разница между нами - 5 часов...

Это вы будете спать, а потом мы?
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