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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 533 из 533«1...531532533
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:27
#7981
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Цитата:
Don Julio:
по твоему, что-то доказывает?

Я говорю о Доказательствах?
Где ты это слово то нашел такое?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:28
#7982
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По моему я сказал, до какого уровня опускаются те, кто провоцирует про Любовь к редактору..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:36
#7983
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Жаль про корабли нет сводок пока..
Что там бахнуло и что то не верится, что беспилотниками можно укокошить целые военные корабли..
Где британская разведка со спутниками?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1561
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:37
#7984
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Цитата:
111:
Я говорю о Доказательствах? Где ты это слово то нашел такое?

Уже всем очевидно, что ты с таким словом не знаком...
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:45
#7985
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Прощай и ничего не обещай
И ничего не говори
А чтоб понять мою печаль
В пустое небо посмотри

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:46
#7986
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Цитата:
Don Julio:
Уже всем

О..
Создал словесно толпу?
Все это кто?
И где ты увидел для начала, что я тебе что то доказывал о Любви?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1561
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 11:49
#7987
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Цитата:
111:
О.. Создал словесно толпу? Все это кто? И где ты увидел для начала, что я тебе что то доказывал о Любви?

Кому-то показалась, что сия бессмыслица, наполнена глубоким смыслом...
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 12:00
#7988
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Цитата:
Don Julio:
Кому-то показалась, что сия бессмыслица,

Это вопрос философии..
Вот твоя жизнь, есть ли кому то от нее хоть какой то смысл?
Рассуждая в таком ключе о какой то бренности, мы порой непонимаем вообще ничего..
Тебе нравятся такие вопросы, в чем Смысл нашего бытия?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.10.22 - 12:49
#7989
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Костанай в тумане..

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