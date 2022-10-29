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Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45393
Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 12:44
О повышении благосостояния и благополучия народа, справедливости, равноправии нам заявляли все 30 лет. Так и обещают: больше масла, чем хлеба. Однако замалчивается, что независимость дала нам упадок нравственности, сильное имущественное расслоение.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 836
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 12:44
Богатство это зло, но абсолютно все, за редким исключением. к нему стремятся. И я не исключение. Хотел бы я побыть немножко страшно злым
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19531
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 14:02
Хех..
Война всегда благо..
Тов. Воронин это не знал?
Как любят повторять умные люди, это двигатель прогресса..
Ну и насчет денег, как обычно огромный популизм..
Как говорится отдай свою квартиру и все деньги бомжам и ты покажешь сам себе что ты, богатый для них, стал достойным для себя..
Но ведь не отдаст же..
Война всегда благо..
Тов. Воронин это не знал?
Как любят повторять умные люди, это двигатель прогресса..
Ну и насчет денег, как обычно огромный популизм..
Как говорится отдай свою квартиру и все деньги бомжам и ты покажешь сам себе что ты, богатый для них, стал достойным для себя..
Но ведь не отдаст же..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6927
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 15:03
Цитата:
Цитата:
----Начни с себя ...
111:
умные люди,
умные люди,
Цитата:
111:
Но ведь не отдаст же..
Но ведь не отдаст же..
----Начни с себя ...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3366
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 21:07
Цитата://В Средние века считалось, что богатство - источник зла, зависти, оно лишает людей разума. И это действительно так.//
Первый раз об этом слышу, автор что то путает, или это из "Остров Утопия" Томаса Мора, или из "Город Солнца" Томазо Компанела.
Что то не видно что: - бывшее первое лицо государства, его дети, зятья, племянники и внуки стали ЗЛЫМИ, ЗАВИСТЛИВЫМИ и все разом лишились разума.
Первый раз об этом слышу, автор что то путает, или это из "Остров Утопия" Томаса Мора, или из "Город Солнца" Томазо Компанела.
Что то не видно что: - бывшее первое лицо государства, его дети, зятья, племянники и внуки стали ЗЛЫМИ, ЗАВИСТЛИВЫМИ и все разом лишились разума.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 533
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 29.10.22 - 21:21
"...независимость дала нам упадок нравственности..."
Странный вывод...
Странный вывод...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 176
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 30.10.22 - 00:40
Бла, бла. По факту у нас на душу населения малое количество технических специалистов, инженеров, математиков, физиков, программистов высокой квалификации. У той же России с этим на порядок лучше, они могут позволить себе держать наукоемкие производства, запускать спутники. С одной стороны населения у них побольше, с другой - на душу населения больше талантов с мозгами.
Давайте зададимся вопросом, чем зарабатывает большинство в Казахстане. Ответ: торговля и транспортные услуги. Далее пусть люди экономически подкованные скажут, как это отражается на инфляции и прочих бедах.
А почему имея 30 лет незавимисости не были созданы условия образования по мировым стандартнам, чтобы спустя 30 лет независимости строить свои производства и замещать импорт, это вопрос к властьимущим.
Давайте зададимся вопросом, чем зарабатывает большинство в Казахстане. Ответ: торговля и транспортные услуги. Далее пусть люди экономически подкованные скажут, как это отражается на инфляции и прочих бедах.
А почему имея 30 лет незавимисости не были созданы условия образования по мировым стандартнам, чтобы спустя 30 лет независимости строить свои производства и замещать импорт, это вопрос к властьимущим.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 323
Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански
Отправлено: 30.10.22 - 08:03
А ведь я мог бы быть богатым, будь у меня деньги...
Легко угадывается школьный курс о причинах революции: ленинское "верхи не могут, низы не хотят", намеки на январь. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем.
Весь мир насилия мы разрушим, до основания, а затем....А что за тем? А нам только первую строчку выучить задавали. Страна невыученных уроков. А может не страна? А лишь некоторые троечники? Ну или отличники-политруки?
Легко угадывается школьный курс о причинах революции: ленинское "верхи не могут, низы не хотят", намеки на январь. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем.
Весь мир насилия мы разрушим, до основания, а затем....А что за тем? А нам только первую строчку выучить задавали. Страна невыученных уроков. А может не страна? А лишь некоторые троечники? Ну или отличники-политруки?
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