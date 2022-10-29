Re: Николай ВОРОНИН: Стоицизм по-казахстански

Отправлено: - 00:40

Бла, бла. По факту у нас на душу населения малое количество технических специалистов, инженеров, математиков, физиков, программистов высокой квалификации. У той же России с этим на порядок лучше, они могут позволить себе держать наукоемкие производства, запускать спутники. С одной стороны населения у них побольше, с другой - на душу населения больше талантов с мозгами.

Давайте зададимся вопросом, чем зарабатывает большинство в Казахстане. Ответ: торговля и транспортные услуги. Далее пусть люди экономически подкованные скажут, как это отражается на инфляции и прочих бедах.

А почему имея 30 лет незавимисости не были созданы условия образования по мировым стандартнам, чтобы спустя 30 лет независимости строить свои производства и замещать импорт, это вопрос к властьимущим.