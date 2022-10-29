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≡ "Тобол" сделал предпоследний шаг к медалям КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45393
"Тобол" сделал предпоследний шаг к медалям КПЛ
Отправлено: 29.10.22 - 19:52
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"Тобол" обыграл "Тараз" в 25-м туре чемпионата Казахстана по футболу и сделал весомую заявку, чтобы выиграть бронзовые медали. Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18390
Re: "Тобол" сделал предпоследний шаг к медалям КПЛ
Отправлено: 29.10.22 - 19:52
#1
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в этом году так решили.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18390
Re: "Тобол" сделал предпоследний шаг к медалям КПЛ
Отправлено: 29.10.22 - 20:19
#2
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на следующий год будет другой чемпион.
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