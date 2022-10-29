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≡ Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45389
Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:39
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Паровоз, который в 1954 году привез в Костанай первых комсомольцев из Украины для освоения целинных земель, относится к памятникам местного значения. Недавно наш постоянный читатель заметил на нем ржавчину в нескольких местах, трещины и мелкие разрушения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
835
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 12:39
#1
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Юджин респект, мне кажется даже без того на чьём балансе он стоит КТЖ ег не бросит
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8964
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 13:31
#2
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Ну и к чему такая спешка,пыль в глаза типа отреагировали?Зачем красить в зиму при отрицательных температурах?Кроме этого по технологии надо снять старую краску,только потом красить . Однако весь паровоз планируют покрасить за один день!
Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19454
Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае
Отправлено: 29.10.22 - 14:05
#3
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Хех..
Так красят за свой счет обычные люди, а сам фотограф хоть как то надеюсь помогает?
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