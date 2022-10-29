Re: Памятник "Паровоз" начали красить в Костанае

Отправлено: - 13:31

Ну и к чему такая спешка,пыль в глаза типа отреагировали?Зачем красить в зиму при отрицательных температурах?Кроме этого по технологии надо снять старую краску,только потом красить . Однако весь паровоз планируют покрасить за один день!

Такая покраска не будет держаться и через время опять придется всё переделывать.