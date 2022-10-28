Отправлено: - 13:47

Rexyn:

Мы считаем, что это не рассуждения на общие темы. Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать

Цитата:У вас нет общего правила.Например вот этоМне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд..Когда отклонили мою.Но что я вижу?Пожалуйста дайте четкие и однозначные критерии для тех, кто пишет в Народные новости.