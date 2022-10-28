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≡ Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45386
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
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Не пойму по какой причине меня записали в оппозицию, сначала антиНазарбаевскую, теперь антиТокаевскую, по мне они оба - два и есть оппозиция для народа и страны. Так вот мне присылают ссылки на призывы - отца казахской демократии, непримиримого борца с кровавым режимом Мухтара Кабуловича Аблязова, где он предлагает заработать кучу бабла. Предложение такое: 1.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
485
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
#1
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Ну когда такой бред перестанут публиковать в народных новостях?

Одно из правил публикации материалов в этом разделе:
Цитата:
Реклама, жалобы, предположения и рассуждения на общие темы здесь НЕ публикуются
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5571
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:56
#2
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Ну почему же сразу бред, надо обсудить тему. Я всегда думал, что воровать нехорошо, тем более у своего народа. Так им и надо, если бы солнцеликий в свое время не стал гробить с/х и сгонять аульную голотьбу в город с тем чтобы навесить иппотечную кабалу, строил бы новые дороги и поднимал производства, то я и другие люди потребовали бы от властей поставить памятник и переименовать мою викторовку в честь него. Но деньги оказались важнее всего
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
511
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 12:03
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ну когда такой бред перестанут публиковать в народных новостях?

Мы считаем, что это не рассуждения на общие темы. Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать автор
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2875
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 13:22
#4
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опять в дурке интернет для "гражданских" активистов включили... Блин.. сколько можно этот бред сюда постить?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19446
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 13:47
#5
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Цитата:
Rexyn:
Мы считаем, что это не рассуждения на общие темы. Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать

У вас нет общего правила.
Например вот это



Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд..
Когда отклонили мою.
Но что я вижу?
Пожалуйста дайте четкие и однозначные критерии для тех, кто пишет в Народные новости.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
485
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 14:21
#6
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Цитата:
Rexyn:
Это отклик на новость



Опять же с сайта при добавлении новостиЦитата:
Если ваше сообщение не является новостью, но вы хотите рассказать о проблеме, то вам лучше начать новую тему в форуме «Книга жалоб и предложений», либо оставить комментарий в теме «Ваши вопросы редакции и сообществу».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2875
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 14:44
#7
Комментарий удален модератором.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
511
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 16:03
#8
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Цитата:
111:
Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд.. Когда отклонили мою.

Не могу сейчас проводить сравнение и анализировать вашу статью, так как либо я ее вообще не видела, либо не помню. Помнить все статьи всех пользователей когда-либо предложенные невозможно.

Касательно наших правил скажу пока так: на следующей неделе выйдет главный редактор из отпуска, мы сядем вместе, перечитаем, обсудим наши правила в части публикации народных новостей. Как минимум, освежим в памяти, чтобы у читателей не возникало ощущения двойственной трактовки. Как максимум - внесем изменения.

Что могу сейчас вам точно сказать: это не та ветка, где следует это обсуждать. Если еще есть вопросы, прошу перейти в ветку Вопросы редакции.

И напоминаю, что недопустимы оскорбления в адрес пользователей и также публичные жалобы на них. Все из тех же наших правил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13144
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 17:56
#9
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Что-то часто в народных новостях про попов стали писать
Видимо у автора навящевая идея какая-то)
К слову давно НГ себя так не подставляло и не шло настырно наражон как бы проверяя систему А сможет ли сейчас раздавить а сейчас,а сейчас?)))
Похвальная авантюра (надеюсь сша и выборы тут не причем?)
Хвалю!
Только вот товарищ майор в данном случае вполне реально может возбудится по факту размещения на сайте официального СМИ материалов экстремистской организации с призывами к незаконному митингу к свержению власти и с угрозами официальным лицам и.т.д.
И товарищу майору будет чхать что это якобы такой постмодернисткий памфлет с авторским комментарием что он такое не поддерживает
Редакция разместила призывы,редакции и отвечать)
Цитата:
Rexyn:
Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать автор

А на какую новость это отклик если он пишет что ему в личку это прислали?
Новостью теперь любые сообщение в личку считаются?))) Или любые призывы к свержению власти это новость? Тоесть дальше призывы ИГИЛ тут будут обсуждаться?)
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
511
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 18:12
#10
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Цитата:
abaika95:
А на какую новость это отклик если он пишет что ему в личку это прислали? Новостью теперь любые сообщение в личку считаются?))) Или любые призывы к свержению власти это новость? Тоесть дальше призывы ИГИЛ тут будут обсуждаться?)

Автору в личку прислали не "слушай, хочешь подработать, сделай у меня ремонт", а предложение оппозиционера, осужденного в Казахстане, получить деньги за организацию массовости митингов. И это очень хорошая иллюстрация методов работы незарегистрированной, признаной экстремистской партии или её сторонников.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
829
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 18:46
#11
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Долой бюрократию в НГ, да здравствует анархия.подпись: М. Бакунин
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
194
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 19:16
#12
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Кто нибудь изучит историю Попа Гапона?
Подбил людей на митинг где их постреляли. Кровавое воскресенье его рук дело. Он провокатор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
829
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 19:21
#13
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Цитата:
Ильяс:
Он провокатор.

Это согласно советской историографии, современные росийские учёные не столь однозначны
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13144
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 20:13
#14
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Цитата:
Rexyn:
Автору в личку прислали не "слушай, хочешь подработать, сделай у меня ремонт",

Я без очков конечно плохо вижу но где об предложении речь в тексте новости? Не вижу что-то
Цитата:
Rexyn:
И это очень хорошая иллюстрация методов работы незарегистрированной, признаной экстремистской партии или её сторонников.

Иллюстрация это когда человек четко описывает что с ним произошло и как он к этому относится а тут пространные рассуждения и в конце скрины экстремистских материалов с призывами к свержению власти что по нашему (слямзенному с российской кальки) закону запрещено
Цитата:
Ильяс:
Кто нибудь изучит историю Попа Гапона? Подбил людей на митинг где их постреляли. Кровавое воскресенье его рук дело

Прочитай его биографию авторства Шубинского
Гапон агент спецслужб который подписался создавать ручные рабочие поофсоюзы на фабриках с целью отжать данную инициативу у социалистов но в итоге его использовали в темную и подставили попросив вывести рабочих к царю с целью выспросить некоторые поблажки,позтому рабочие шли спокойно с хоругвиями,портретами Царя ожидая что их примут и выслушат но митинг расстреляли как бы показав что будет если рабочие впреть соберутся что там требовать
Были очевидцы которые видели как Гапон кричал перед солдатами что "нет у нас больше царя!"
Так что история не однозначная Цитата:
Ильяс:
Он провокатор.

Провокатор это человек который под видом критики одного заграничного экстремиста публикует в официальном СМИ его призывы к свержению власти)))
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