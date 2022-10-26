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≡ Каков поп, таков и приход
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45386
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
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Пролетели три дня празднования нового старого праздника, или старого нового, не суть, День Республики. Денег в бюджет не заложили, всё ушло на празднование дня рождения умершего человека. Ну так как праздновали два раза, денег ушло в два раза больше: первый отмечали 5 сентября, под дым пожаров, плов приготовили и праздники отменили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3362
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 16:06
#15
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Цитата:
abaika95:
в чем смысл праздновать день президента

Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13144
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 16:27
#16
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Цитата:
ACROS:
Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.

День взятия Бастилии это главнейший праздник для французской политической нации чья 5 республика прямо наследует 1 республике,этот праздник сродни дню независимости в США и дню Октябрьской революции в СССР
Это становление политического режима
У нас такой праздник был по сути,день независимости 16 декабря
Но сейчас его почти что убрали заменив днём республики
Тоесть тонко намекают что независимости у нас уже нет
А есть только республика да и то первая республика а у нас уже якобы вторая которую объявил Токаев
Значит впереди будет день второй республики
Будь я Токаевским политехнологом в акорде я бы объявил 5 января днём второй республики,днём когда народ (якобы) избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики (пишу и самому смешно) а всех погибших объявил бы героями и небесной двухсотней)
Всех участников поощрить
Всех полицейских поощрить (они не виноваты они же сражались только против провокаторов)
А 10-15 Козлов отпущения Типо Масимова,Дикого Армана,Мамая объявить назарбаевскими агентами которые пытались вернуть его на трон
Народ бы от такого малость прифигел когда вроде и человека в тебе увидели,героя-революционера но и опять же вокруг пальца обвели)

Но судя по деградации политической мысли из акорды с кандидатами-титушками на президентское место в виде Жигулей то тамошние политехнологи явно не заморачиваються и идут по проторенной дорожке
Что по концепции Ленина приведет к революционной ситуации (настоящей)
Когда верхи по новому управлять не могут
А низы по старому жить уже не хотят и не будут
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3362
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 15:18
#17
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Цитата:
abaika95:
избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики


....избавился ????...., - сьездите в Алма-Атинскую область и спросите кто ХОЗЯИН области, особенно у предпринимателей; чьи фуры и в ковид и сейчас при закрытых границах с Китаем беспрепятсвенно курсируют с товаром между двумя странами; кто ФАКТИЧЕСКИ руководит таможней, причём ГОСУДАРСТВЕННОЙ "Хоргос" и кому , вернее в ЧЕЙ карман плывут денежки ?????? Или же: - зять как был председателем НОК, так и им оставался, даже недавно успешно переизбрался на следующий срок; или: - все сделки по нефти и газу происходят с его одобрения или неодобрения, потому что или он или афилированные с ним люди сидят во всех нефтегазовых структурах и обладают блокирующим пакетом.
Прямо по ленински, восхищаюсь бывшим президентом, а ныне персональным пенсионером республиканского значения: - "...дело его будет жить в веках...."

[Исправлено: ACROS, 28.10.2022 - 15:26]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25493
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 15:34
#18
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Цитата:
ACROS:
.дело его будет жить в веках...."

Коррупция? ДА... 8-) :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3362
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 20:04
#19
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Цитата:
drakon:
Коррупция? ДА.


Что вы путаете божий дар с яичнецей: - Коррупция - это если нас с вами поймают на даче взятки, например, жол полицейскому за совершение непреднамеренного нарушения ПДД.

А примерно такие же действия совершаемые в КРУПНЫХ размерах, дочерьми, затьями, внуками, племянниками, детьми одноклассников, земляков, односельчан - то это примеры УСПЕШНОГО бизнеса УСПЕШНЫМИ от природы, людьми.
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