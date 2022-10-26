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Каков поп, таков и приход
Каков поп, таков и приход
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45386
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
Пролетели три дня празднования нового старого праздника, или старого нового, не суть, День Республики. Денег в бюджет не заложили, всё ушло на празднование дня рождения умершего человека. Ну так как праздновали два раза, денег ушло в два раза больше: первый отмечали 5 сентября, под дым пожаров, плов приготовили и праздники отменили.
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Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 16:06
Цитата:
Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.
abaika95:
в чем смысл праздновать день президента
в чем смысл праздновать день президента
Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13144
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 16:27
Цитата:
День взятия Бастилии это главнейший праздник для французской политической нации чья 5 республика прямо наследует 1 республике,этот праздник сродни дню независимости в США и дню Октябрьской революции в СССР
Это становление политического режима
У нас такой праздник был по сути,день независимости 16 декабря
Но сейчас его почти что убрали заменив днём республики
Тоесть тонко намекают что независимости у нас уже нет
А есть только республика да и то первая республика а у нас уже якобы вторая которую объявил Токаев
Значит впереди будет день второй республики
Будь я Токаевским политехнологом в акорде я бы объявил 5 января днём второй республики,днём когда народ (якобы) избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики (пишу и самому смешно) а всех погибших объявил бы героями и небесной двухсотней)
Всех участников поощрить
Всех полицейских поощрить (они не виноваты они же сражались только против провокаторов)
А 10-15 Козлов отпущения Типо Масимова,Дикого Армана,Мамая объявить назарбаевскими агентами которые пытались вернуть его на трон
Народ бы от такого малость прифигел когда вроде и человека в тебе увидели,героя-революционера но и опять же вокруг пальца обвели)
Но судя по деградации политической мысли из акорды с кандидатами-титушками на президентское место в виде Жигулей то тамошние политехнологи явно не заморачиваються и идут по проторенной дорожке
Что по концепции Ленина приведет к революционной ситуации (настоящей)
Когда верхи по новому управлять не могут
А низы по старому жить уже не хотят и не будут
ACROS:
Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.
Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.
День взятия Бастилии это главнейший праздник для французской политической нации чья 5 республика прямо наследует 1 республике,этот праздник сродни дню независимости в США и дню Октябрьской революции в СССР
Это становление политического режима
У нас такой праздник был по сути,день независимости 16 декабря
Но сейчас его почти что убрали заменив днём республики
Тоесть тонко намекают что независимости у нас уже нет
А есть только республика да и то первая республика а у нас уже якобы вторая которую объявил Токаев
Значит впереди будет день второй республики
Будь я Токаевским политехнологом в акорде я бы объявил 5 января днём второй республики,днём когда народ (якобы) избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики (пишу и самому смешно) а всех погибших объявил бы героями и небесной двухсотней)
Всех участников поощрить
Всех полицейских поощрить (они не виноваты они же сражались только против провокаторов)
А 10-15 Козлов отпущения Типо Масимова,Дикого Армана,Мамая объявить назарбаевскими агентами которые пытались вернуть его на трон
Народ бы от такого малость прифигел когда вроде и человека в тебе увидели,героя-революционера но и опять же вокруг пальца обвели)
Но судя по деградации политической мысли из акорды с кандидатами-титушками на президентское место в виде Жигулей то тамошние политехнологи явно не заморачиваються и идут по проторенной дорожке
Что по концепции Ленина приведет к революционной ситуации (настоящей)
Когда верхи по новому управлять не могут
А низы по старому жить уже не хотят и не будут
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 15:18
Цитата:
....избавился ????...., - сьездите в Алма-Атинскую область и спросите кто ХОЗЯИН области, особенно у предпринимателей; чьи фуры и в ковид и сейчас при закрытых границах с Китаем беспрепятсвенно курсируют с товаром между двумя странами; кто ФАКТИЧЕСКИ руководит таможней, причём ГОСУДАРСТВЕННОЙ "Хоргос" и кому , вернее в ЧЕЙ карман плывут денежки ?????? Или же: - зять как был председателем НОК, так и им оставался, даже недавно успешно переизбрался на следующий срок; или: - все сделки по нефти и газу происходят с его одобрения или неодобрения, потому что или он или афилированные с ним люди сидят во всех нефтегазовых структурах и обладают блокирующим пакетом.
Прямо по ленински, восхищаюсь бывшим президентом, а ныне персональным пенсионером республиканского значения: - "...дело его будет жить в веках...."
[Исправлено: ACROS, 28.10.2022 - 15:26]
abaika95:
избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики
избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики
....избавился ????...., - сьездите в Алма-Атинскую область и спросите кто ХОЗЯИН области, особенно у предпринимателей; чьи фуры и в ковид и сейчас при закрытых границах с Китаем беспрепятсвенно курсируют с товаром между двумя странами; кто ФАКТИЧЕСКИ руководит таможней, причём ГОСУДАРСТВЕННОЙ "Хоргос" и кому , вернее в ЧЕЙ карман плывут денежки ?????? Или же: - зять как был председателем НОК, так и им оставался, даже недавно успешно переизбрался на следующий срок; или: - все сделки по нефти и газу происходят с его одобрения или неодобрения, потому что или он или афилированные с ним люди сидят во всех нефтегазовых структурах и обладают блокирующим пакетом.
Прямо по ленински, восхищаюсь бывшим президентом, а ныне персональным пенсионером республиканского значения: - "...дело его будет жить в веках...."
[Исправлено: ACROS, 28.10.2022 - 15:26]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25493
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 15:34
Цитата:
Коррупция? ДА...
ACROS:
.дело его будет жить в веках...."
.дело его будет жить в веках...."
Коррупция? ДА...
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 28.10.22 - 20:04
Цитата:
Что вы путаете божий дар с яичнецей: - Коррупция - это если нас с вами поймают на даче взятки, например, жол полицейскому за совершение непреднамеренного нарушения ПДД.
А примерно такие же действия совершаемые в КРУПНЫХ размерах, дочерьми, затьями, внуками, племянниками, детьми одноклассников, земляков, односельчан - то это примеры УСПЕШНОГО бизнеса УСПЕШНЫМИ от природы, людьми.
drakon:
Коррупция? ДА.
Коррупция? ДА.
Что вы путаете божий дар с яичнецей: - Коррупция - это если нас с вами поймают на даче взятки, например, жол полицейскому за совершение непреднамеренного нарушения ПДД.
А примерно такие же действия совершаемые в КРУПНЫХ размерах, дочерьми, затьями, внуками, племянниками, детьми одноклассников, земляков, односельчан - то это примеры УСПЕШНОГО бизнеса УСПЕШНЫМИ от природы, людьми.
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