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≡ Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45383
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
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Не пойму по какой причине меня записали в оппозицию, сначала антиНазарбаевскую, теперь антиТокаевскую, по мне они оба - два и есть оппозиция для народа и страны. Так вот мне присылают ссылки на призывы - отца казахской демократии, непримиримого борца с кровавым режимом Мухтара Кабуловича Аблязова, где он предлагает заработать кучу бабла. Предложение такое: 1.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
485
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
#1
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Ну когда такой бред перестанут публиковать в народных новостях?

Одно из правил публикации материалов в этом разделе:
Цитата:
Реклама, жалобы, предположения и рассуждения на общие темы здесь НЕ публикуются
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5571
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:56
#2
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Ну почему же сразу бред, надо обсудить тему. Я всегда думал, что воровать нехорошо, тем более у своего народа. Так им и надо, если бы солнцеликий в свое время не стал гробить с/х и сгонять аульную голотьбу в город с тем чтобы навесить иппотечную кабалу, строил бы новые дороги и поднимал производства, то я и другие люди потребовали бы от властей поставить памятник и переименовать мою викторовку в честь него. Но деньги оказались важнее всего
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
510
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 12:03
#3
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Цитата:
vofkakst:
Ну когда такой бред перестанут публиковать в народных новостях?

Мы считаем, что это не рассуждения на общие темы. Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать автор
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2875
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 13:22
#4
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опять в дурке интернет для "гражданских" активистов включили... Блин.. сколько можно этот бред сюда постить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19436
Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 13:47
#5
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Цитата:
Rexyn:
Мы считаем, что это не рассуждения на общие темы. Это отклик на новость, которую захотел прокомментировать

У вас нет общего правила.
Например вот это



Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд..
Когда отклонили мою.
Но что я вижу?
Пожалуйста дайте четкие и однозначные критерии для тех, кто пишет в Народные новости.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
485
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 14:21
#6
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Цитата:
Rexyn:
Это отклик на новость



Опять же с сайта при добавлении новостиЦитата:
Если ваше сообщение не является новостью, но вы хотите рассказать о проблеме, то вам лучше начать новую тему в форуме «Книга жалоб и предложений», либо оставить комментарий в теме «Ваши вопросы редакции и сообществу».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2875
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 14:44
#7
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
510
Re: Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 16:03
#8
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Цитата:
111:
Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд.. Когда отклонили мою.

Не могу сейчас проводить сравнение и анализировать вашу статью, так как либо я ее вообще не видела, либо не помню. Помнить все статьи всех пользователей когда-либо предложенные невозможно.

Касательно наших правил скажу пока так: на следующей неделе выйдет главный редактор из отпуска, мы сядем вместе, перечитаем, обсудим наши правила в части публикации народных новостей. Как минимум, освежим в памяти, чтобы у читателей не возникало ощущения двойственной трактовки. Как максимум - внесем изменения.

Что могу сейчас вам точно сказать: это не та ветка, где следует это обсуждать. Если еще есть вопросы, прошу перейти в ветку Вопросы редакции.

И напоминаю, что недопустимы оскорбления в адрес пользователей и также публичные жалобы на них. Все из тех же наших правил.
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