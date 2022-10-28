Поп Гапон предлагает миллиард долларов за НАНа и КЖКТа
Отправлено: 28.10.22 - 11:01
Не пойму по какой причине меня записали в оппозицию, сначала антиНазарбаевскую, теперь антиТокаевскую, по мне они оба - два и есть оппозиция для народа и страны. Так вот мне присылают ссылки на призывы - отца казахской демократии, непримиримого борца с кровавым режимом Мухтара Кабуловича Аблязова, где он предлагает заработать кучу бабла. Предложение такое: 1. Читать новость
Ну почему же сразу бред, надо обсудить тему. Я всегда думал, что воровать нехорошо, тем более у своего народа. Так им и надо, если бы солнцеликий в свое время не стал гробить с/х и сгонять аульную голотьбу в город с тем чтобы навесить иппотечную кабалу, строил бы новые дороги и поднимал производства, то я и другие люди потребовали бы от властей поставить памятник и переименовать мою викторовку в честь него. Но деньги оказались важнее всего
Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд.. Когда отклонили мою. Но что я вижу? Пожалуйста дайте четкие и однозначные критерии для тех, кто пишет в Народные новости.
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111: Мне писали, что такие темы будут отклоняться, там что то свое должно быть написано, и о нашей области, не простая перепечатка и тд.. Когда отклонили мою.
Не могу сейчас проводить сравнение и анализировать вашу статью, так как либо я ее вообще не видела, либо не помню. Помнить все статьи всех пользователей когда-либо предложенные невозможно.
Касательно наших правил скажу пока так: на следующей неделе выйдет главный редактор из отпуска, мы сядем вместе, перечитаем, обсудим наши правила в части публикации народных новостей. Как минимум, освежим в памяти, чтобы у читателей не возникало ощущения двойственной трактовки. Как максимум - внесем изменения.
Что могу сейчас вам точно сказать: это не та ветка, где следует это обсуждать. Если еще есть вопросы, прошу перейти в ветку Вопросы редакции.
И напоминаю, что недопустимы оскорбления в адрес пользователей и также публичные жалобы на них. Все из тех же наших правил.
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