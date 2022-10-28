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≡ "Эвакуировали 15 человек" - Полчаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в здании "Костанайполиграфии"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45383
"Эвакуировали 15 человек" - Полчаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в здании "Костанайполиграфии"
Отправлено: 28.10.22 - 15:58
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Пожар на третьем этаже в здании "Костанайполиграфия" произошел сегодня, 28 октября. Первые сообщения и фотографии с места ЧП в редакцию прислали читатели. Причина пожара пока неизвестна.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25493
Re: "Эвакуировали 15 человек" - Полчаса потребовалось...
Отправлено: 28.10.22 - 15:58
#1
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Зима - началась... :-o
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