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"Эвакуировали 15 человек" - Полчаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в здании "Костанайполиграфии"
"Эвакуировали 15 человек" - Полчаса потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь в здании "Костанайполиграфии"
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