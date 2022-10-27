Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45377
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 09:32
Свет, звук, любимые песни, что еще нужно? Это я о выступлении российской рок-группы «Би-2», которое прошло несколько недель назад в Астане. Это был один из первых концертов группы, который они дали спустя почти полгода после запрета на выступления на родине. Поэтому концерт, помимо творческого насыщения, имел политическую подоплеку, отразившуюся и на музыке.
Читать статью
Читать статью
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 906
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 15:14
Очень тяжело понять очевидных вещей живя в оккупации и находясь вдобавок под идеологическим прессингом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1203
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 15:54
Цитата:
я ж говорил, что отвечать не требуется, ведь ты изначально смешал одно с другим, пропихивая под одним другое, или в голове так путается))
Конкретно твое предложение, в котором говорится весь мир и все страны и что это по-твоему 48 стран Ойропы.Цитата:
Это здорово, что ты добавляешь "по моему"))
111:
Это по
Это по
я ж говорил, что отвечать не требуется, ведь ты изначально смешал одно с другим, пропихивая под одним другое, или в голове так путается))
Конкретно твое предложение, в котором говорится весь мир и все страны и что это по-твоему 48 стран Ойропы.Цитата:
111:
Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.
Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.
Это здорово, что ты добавляешь "по моему"))
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 16:16
Цитата:
Что тут такого?
Все страны Ойропы, которые находятся в Пасе..
Навскидку трудно помнить все цифры до точности..
Что там путается то?
И все страны Мира , в ООН...
За исключением диктаторских режимов..
Если тебе так нравится..
lavprof:
Это здорово, что ты добавляешь "по моему"
Это здорово, что ты добавляешь "по моему"
Что тут такого?
Все страны Ойропы, которые находятся в Пасе..
Навскидку трудно помнить все цифры до точности..
Что там путается то?
И все страны Мира , в ООН...
За исключением диктаторских режимов..
Если тебе так нравится..
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 16:20
Цитата:
Да, согласен.
Она в голове..
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали..
Да если бы на них напали, эти музыканты одними из первых пошли защищать свою Родину.
YESNO:
живя в оккупации
живя в оккупации
Да, согласен.
Она в голове..
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали..
Да если бы на них напали, эти музыканты одними из первых пошли защищать свою Родину.
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 17:36
Цитата:
А где би 2 высказывались?
Они же сказали что вне политики.
quote]Группа «Би-2» не делала однозначных высказываний против войны,
Источник:
111:
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали.
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали.
А где би 2 высказывались?
Они же сказали что вне политики.
quote]Группа «Би-2» не делала однозначных высказываний против войны,
Источник:
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 17:47
Цитата:
Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно..
Добринцофф:
где би 2 высказывались?
где би 2 высказывались?
Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно..
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 18:04
Цитата:
Что почитать,про каких не граждан?
Так где Би2 как ты сказал Цитата:
Так где высказывания и критика?
111:
Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно.
Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно.
Что почитать,про каких не граждан?
Так где Би2 как ты сказал Цитата:
111:
Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим
Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим
Так где высказывания и критика?
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 18:37
Цитата:
Вот почитай и найдешь..
Гугли то есть..
Вам ничего не докажешь, да и не нужно этого делать..
Тем более что ты не унимаешься и даже видишь в обычных дружелюбных очередях за сахаром драки, хотя я тебе прям расклад с фото давал..
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине и плохой нашей власти, что его не поддерживает в этих вопросах..
Помощника твоего еще не видно, опаздывает..
[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 18:40]
Добринцофф:
Так где высказывания и критика?
Так где высказывания и критика?
Вот почитай и найдешь..
Гугли то есть..
Вам ничего не докажешь, да и не нужно этого делать..
Тем более что ты не унимаешься и даже видишь в обычных дружелюбных очередях за сахаром драки, хотя я тебе прям расклад с фото давал..
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине и плохой нашей власти, что его не поддерживает в этих вопросах..
Помощника твоего еще не видно, опаздывает..
[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 18:40]
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 19:35
Цитата:
Про БИ 2 же речь была,причём тут сахар и Путин?
Где конкретно высказывания?
111:
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине
Про БИ 2 же речь была,причём тут сахар и Путин?
Где конкретно высказывания?
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 20:24
Цитата:
Хех..
Чего ты ждешь то опять?
Что я начну тебе что то опять доказывать?
Выше уже все сказал..
А сахар..
Это как сахар по 330, ты говорил с пенкой у рта что его нет, однако же, я тебе и фото и ценники показывал..
Но ты не слушал..
Послушаешь сейчас?
Навряд ли..
Я как то уже, зная вас Z-патриотов войны, знаю что это бесполезно..
Так что дорогой, ищи сам..
Я все там сказал уже..
Добринцофф:
речь была,причём тут сахар и Путин
речь была,причём тут сахар и Путин
Хех..
Чего ты ждешь то опять?
Что я начну тебе что то опять доказывать?
Выше уже все сказал..
А сахар..
Это как сахар по 330, ты говорил с пенкой у рта что его нет, однако же, я тебе и фото и ценники показывал..
Но ты не слушал..
Послушаешь сейчас?
Навряд ли..
Я как то уже, зная вас Z-патриотов войны, знаю что это бесполезно..
Так что дорогой, ищи сам..
Я все там сказал уже..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 824
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 20:56
6 ноября в Астане концерт Машины Времени, уж Макар то точно про политику высказался.
Везёт астанчанам, и Би 2 тебе и Машина. а мы здесь с каким то тапком
Везёт астанчанам, и Би 2 тебе и Машина. а мы здесь с каким то тапком
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 21:58
Цитата:
Нет не жду,я уже понял что ты не знаешь, что сказать.
Цитата:
Не надо ничего доказывать,достаточно ссылки.
[Исправлено: Добринцофф, 27.10.2022 - 21:59]
111:
Чего ты ждешь то опять?
Чего ты ждешь то опять?
Нет не жду,я уже понял что ты не знаешь, что сказать.
Цитата:
111:
я начну тебе что то опять доказывать?
я начну тебе что то опять доказывать?
Не надо ничего доказывать,достаточно ссылки.
[Исправлено: Добринцофф, 27.10.2022 - 21:59]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать