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≡ ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели беременности в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45377
ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели беременности в Казахстане
Отправлено: 27.10.22 - 18:12
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Министерство здравоохранения РК планирует внедрить ДНК-диагностику плода с девятой недели беременности. Это позволит на ранней стадии диагностировать аномалии развития плода, снизить младенческую смертность, инвалидизацию детей.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25488
Re: ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели...
Отправлено: 27.10.22 - 18:12
#1
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А определять, кто - отец?
Тоже - будут?... :lol: :oops:
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
141
Re: ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели...
Отправлено: 27.10.22 - 21:51
#2
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Цитата:
drakon:

Цитата:
drakon:
А определять, кто - отец? Тоже - будут?...

согласен) сразу тест на отцовство), кукушки будут рожать по домам ))
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