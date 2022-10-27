Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели беременности в Казахстане
ДНК-диагностику плода будут проводить с девятой недели беременности в Казахстане
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать