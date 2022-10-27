Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45377
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 09:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свет, звук, любимые песни, что еще нужно? Это я о выступлении российской рок-группы «Би-2», которое прошло несколько недель назад в Астане. Это был один из первых концертов группы, который они дали спустя почти полгода после запрета на выступления на родине. Поэтому концерт, помимо творческого насыщения, имел политическую подоплеку, отразившуюся и на музыке.
Читать статью

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
906
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 15:14
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень тяжело понять очевидных вещей живя в оккупации и находясь вдобавок под идеологическим прессингом.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1203
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 15:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это по

я ж говорил, что отвечать не требуется, ведь ты изначально смешал одно с другим, пропихивая под одним другое, или в голове так путается))

Конкретно твое предложение, в котором говорится весь мир и все страны и что это по-твоему 48 стран Ойропы.Цитата:
111:
Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.

Это здорово, что ты добавляешь "по моему"))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 16:16
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
Это здорово, что ты добавляешь "по моему"

Что тут такого?
Все страны Ойропы, которые находятся в Пасе..
Навскидку трудно помнить все цифры до точности..
Что там путается то?
И все страны Мира , в ООН...
За исключением диктаторских режимов..
Если тебе так нравится..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 16:20
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
живя в оккупации

Да, согласен.
Она в голове..
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали..
Да если бы на них напали, эти музыканты одними из первых пошли защищать свою Родину.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8962
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 17:36
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали.

А где би 2 высказывались?
Они же сказали что вне политики.
quote]Группа «Би-2» не делала однозначных высказываний против войны,

Источник:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 17:47
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
где би 2 высказывались?

Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8962
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 18:04
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты бы почитал за этих не граждан России как то отдельно.

Что почитать,про каких не граждан?
Так где Би2 как ты сказал Цитата:
111:
Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим

Так где высказывания и критика?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 18:37
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Так где высказывания и критика?

Вот почитай и найдешь..
Гугли то есть..
Вам ничего не докажешь, да и не нужно этого делать..
Тем более что ты не унимаешься и даже видишь в обычных дружелюбных очередях за сахаром драки, хотя я тебе прям расклад с фото давал..
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине и плохой нашей власти, что его не поддерживает в этих вопросах..
Помощника твоего еще не видно, опаздывает..

[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 18:40]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8962
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 19:35
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине

Про БИ 2 же речь была,причём тут сахар и Путин?
Где конкретно высказывания?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 20:24
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
речь была,причём тут сахар и Путин

Хех..
Чего ты ждешь то опять?
Что я начну тебе что то опять доказывать?
Выше уже все сказал..
А сахар..
Это как сахар по 330, ты говорил с пенкой у рта что его нет, однако же, я тебе и фото и ценники показывал..
Но ты не слушал..
Послушаешь сейчас?
Навряд ли..
Я как то уже, зная вас Z-патриотов войны, знаю что это бесполезно..
Так что дорогой, ищи сам..
Я все там сказал уже..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
824
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 20:56
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 ноября в Астане концерт Машины Времени, уж Макар то точно про политику высказался.
Везёт астанчанам, и Би 2 тебе и Машина. а мы здесь с каким то тапком
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS