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≡ Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45377
Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
Отправлено: 27.10.22 - 13:37
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- Опечалил внешний вид и состояние памятника «Паровоз первоцелинников», - рассказал Полуянов. - Выгоревшая краска, сквозь которую проступает ржавчина. В Центре по охране памятников Костанайской области «НГ» пояснили: «Паровоз» хоть и является памятником местного значения, но официально ни на чьем балансе не состоит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19423
Re: Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о...
Отправлено: 27.10.22 - 13:37
#1
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Ни на чьем балансе не состоит..
Надеюсь, те люди, активисты и конкретно Евгений Полуянов, что хотят покрасить его, помогут другим добрым людям, которые это так же делают от себя, не за деньги, а просто как подарок городу?
Тогда автору конечно будет респект.
А не то, как какие то постоянно критикующие наглые рожи где то орут о чем то, за них все делает кто то, переделывает, а те критиканы идут кричать по другим разным поводам, не ударяя палец о палец..
Таких ведь никто не Уважает..
А вот Евгений, конечно, посмотрим, оценим, думаю он молодец!
Хотелось бы отсчет по покраске паровозика увидеть как говорится с его рук..
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k
§ karataev
(Пользователи)
Регистрация:
26.10.18
Сообщений:
6
Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
Отправлено: 27.10.22 - 18:35
#2
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Ошибочно думать, что наш "Паровоз" является памятником только целинной эпопее. В мире достаточно подобных на "вечных стоянках" и большинство из них являются техническими символами железнодорожного процесса ушедшей эпохи, другие как, например, трактора у бывших совхозов и т.п. Здесь наглядность - инструмент познания для детей и важная экскурсионная составляющая для взрослых вкупе с посещением мемориала целинников. Лет эдак через пятьдесят наш памятник станет уникальным во всех случаях. Только вот за рубежом паровозы и др. технику ставят под крышу вплоть до зданий. Неплохо бы для сохранности возвести накрытые и для нашего паровоза, чтобы не ржавел "неучетный". Проснемся и забудем отрешение от истории родного края!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
945
Re: Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о...
Отправлено: 27.10.22 - 20:03
#3
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В любой момент ктж-шники скажут: нам этот металлолом не нужен.
им время надо, чтобы бабло сосчитать с 20%наценки на нижние места. Позорники чёртовы.Тьфу!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8962
Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
Отправлено: 27.10.22 - 20:21
#4
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Цитата:
electro:
им время надо, чтобы бабло сосчитать с 20%наценки на нижние места. Позорники чёртовы.Тьфу!

Почему позорники?
Если все хотят нижние места,то почему бы не сделать их дороже?
По моему везде так,вот к примеру билеты на концерт,чем ближе к артисту тем дороже.
В самолёте есть вип места.
В свинине есть кусочки подороже, есть подешевле.
Это всё сделано для удобства человека,теперь у него есть выбор и возможность сэкономить 20% разве это плохо?
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