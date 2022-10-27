Отправлено: - 20:21

electro:

им время надо, чтобы бабло сосчитать с 20%наценки на нижние места. Позорники чёртовы.Тьфу!

Цитата:Почему позорники?Если все хотят нижние места,то почему бы не сделать их дороже?По моему везде так,вот к примеру билеты на концерт,чем ближе к артисту тем дороже.В самолёте есть вип места.В свинине есть кусочки подороже, есть подешевле.Это всё сделано для удобства человека,теперь у него есть выбор и возможность сэкономить 20% разве это плохо?