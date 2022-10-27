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Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
Наш «Паровоз» назад летит? - Что ответили на критику о состоянии костанайского памятника, который привез целинников из Украины
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