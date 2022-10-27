Отправлено: - 15:54

111:

Это по

111:

Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.

Цитата:я ж говорил, что отвечать не требуется, ведь ты изначально смешал одно с другим, пропихивая под одним другое, или в голове так путается))Конкретно твое предложение, в котором говорится весь мир и все страны и что это по-твоему 48 стран Ойропы.Цитата:Это здорово, что ты добавляешь "по моему"))