Свет, звук, любимые песни, что еще нужно? Это я о выступлении российской рок-группы «Би-2», которое прошло несколько недель назад в Астане. Это был один из первых концертов группы, который они дали спустя почти полгода после запрета на выступления на родине. Поэтому концерт, помимо творческого насыщения, имел политическую подоплеку, отразившуюся и на музыке. Читать статью
lavprof: Это здорово, что ты добавляешь "по моему"
Что тут такого? Все страны Ойропы, которые находятся в Пасе.. Навскидку трудно помнить все цифры до точности.. Что там путается то? И все страны Мира , в ООН... За исключением диктаторских режимов.. Если тебе так нравится..
Да, согласен. Она в голове.. Вот и ненавидят они эти группы, ни ДДТ, ни Би-2 и прочие, которые посмели своими высказываниями критиковать диктаторский режим по их мнению и их ложь насчет того, что это на них напали.. Да если бы на них напали, эти музыканты одними из первых пошли защищать свою Родину.
Вот почитай и найдешь.. Гугли то есть.. Вам ничего не докажешь, да и не нужно этого делать.. Тем более что ты не унимаешься и даже видишь в обычных дружелюбных очередях за сахаром драки, хотя я тебе прям расклад с фото давал.. Мне вот не нужно тут ваших Z-патриотических истерий о хорошем Путине и плохой нашей власти, что его не поддерживает в этих вопросах.. Помощника твоего еще не видно, опаздывает..
Хех.. Чего ты ждешь то опять? Что я начну тебе что то опять доказывать? Выше уже все сказал.. А сахар.. Это как сахар по 330, ты говорил с пенкой у рта что его нет, однако же, я тебе и фото и ценники показывал.. Но ты не слушал.. Послушаешь сейчас? Навряд ли.. Я как то уже, зная вас Z-патриотов войны, знаю что это бесполезно.. Так что дорогой, ищи сам.. Я все там сказал уже..
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