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≡ Свалки Костаная. «Неприятно жить в таком дворе»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45377
Свалки Костаная. «Неприятно жить в таком дворе»
Отправлено: 27.10.22 - 15:29
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Об очередной свалке недалеко от дома по ул. Касымханова, 78 «НГ» сообщил житель Костаная Максат САБИТОВ. По его словам, контейнеры во дворе регулярно завалены мусором.

- В отходах копошатся бомжи, мусор растаскивают собаки, - рассказал Максат Сабитов.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25488
Re: Свалки Костаная. «Неприятно жить в таком дворе»
Отправлено: 27.10.22 - 15:29
#1
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Это "грязную" бомбу,
на КОстанай - скинули?... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19420
Свалки Костаная. «Неприятно жить в таком дворе»
Отправлено: 27.10.22 - 16:41
#2
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Цитата:
drakon:
Это "грязную" бомбу, на КОстанай - скинули?

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