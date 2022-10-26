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ACROS:

Как историческую дату, например: - День взятие Бастилии.

Цитата:День взятия Бастилии это главнейший праздник для французской политической нации чья 5 республика прямо наследует 1 республике,этот праздник сродни дню независимости в США и дню Октябрьской революции в СССРЭто становление политического режимаУ нас такой праздник был по сути,день независимости 16 декабряНо сейчас его почти что убрали заменив днём республикиТоесть тонко намекают что независимости у нас уже нетА есть только республика да и то первая республика а у нас уже якобы вторая которую объявил ТокаевЗначит впереди будет день второй республикиБудь я Токаевским политехнологом в акорде я бы объявил 5 января днём второй республики,днём когда народ (якобы) избавился от тирании зла в виде назарбаевской клики (пишу и самому смешно) а всех погибших объявил бы героями и небесной двухсотней)Всех участников поощритьВсех полицейских поощрить (они не виноваты они же сражались только против провокаторов)А 10-15 Козлов отпущения Типо Масимова,Дикого Армана,Мамая объявить назарбаевскими агентами которые пытались вернуть его на тронНарод бы от такого малость прифигел когда вроде и человека в тебе увидели,героя-революционера но и опять же вокруг пальца обвели)Но судя по деградации политической мысли из акорды с кандидатами-титушками на президентское место в виде Жигулей то тамошние политехнологи явно не заморачиваються и идут по проторенной дорожкеЧто по концепции Ленина приведет к революционной ситуации (настоящей)Когда верхи по новому управлять не могутА низы по старому жить уже не хотят и не будут