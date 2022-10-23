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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 00:39
Цитата:
---Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть
таноми52:
Может, умнее игнорить?
Может, умнее игнорить?
---Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:34
Цитата:
"человек он хороший, но слабохарактерный"
ДУ
Гога:
--Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть
--Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть
"человек он хороший, но слабохарактерный"
ДУ
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:35
Цитата:
это классика
"не каждый может видеть, то что..."
Гога:
не могу такие глупости видеть
не могу такие глупости видеть
это классика
"не каждый может видеть, то что..."
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:42
интересно, какое воинское звание
у Токаева.
википедия
//Военная служба
Годы службы
с 2019
Принадлежность Казахстан
Звание
Верховный главнокомандующий//
странно, с 2019 года,
и главком это должность же,
а не звание.
у Токаева.
википедия
//Военная служба
Годы службы
с 2019
Принадлежность Казахстан
Звание
Верховный главнокомандующий//
странно, с 2019 года,
и главком это должность же,
а не звание.
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:45
утренний анекдот для поднятия настроения.
Вчера было у меня плохое настроение
— я пишу в аську директору "Ты олень! ". И сразу "Простите Игорь Сергеевич, окошком ошибся".
И ничего страшного не случилось,
и на душе теплее стало.
Вчера было у меня плохое настроение
— я пишу в аську директору "Ты олень! ". И сразу "Простите Игорь Сергеевич, окошком ошибся".
И ничего страшного не случилось,
и на душе теплее стало.
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 09:36
Цитата:
Цитата:
Эл-починно:
Один умный человек сказал - //«Более умный всегда уступает», — какая великая мысль! Она объясняет, почему в мире господствует глупость...
Один умный человек сказал - //«Более умный всегда уступает», — какая великая мысль! Она объясняет, почему в мире господствует глупость...
Цитата:
Vit:
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 09:52
Цитата:
Цитата:
таноми52:
Может, умнее игнорить?
Может, умнее игнорить?
Цитата:
Vit:
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 17:35
Цитата:
---переведи
alex_60:
ДУ
ДУ
---переведи
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 17:50
Цитата:
перевожу.
ДУ -" джентльмены удачи."
кино.
краткое содержание
"Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского."
из фильма
"" * Письмо Гаврииле Петровичу */ ― "Здравствуй дорогой папа! Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме и очень обрадовались, потому что думали, что ты умер."― Интересно, какая зараза хмыренку этому на Хмыря накапала?― Цыц. "И мама тоже обрадовалась, потому что когда пришло письмо, она целый день плакала, а раньше она говорила, что ты летчик-испытатель."― Летчик-налетчик...― "А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный."― Точно, слабохарактерный. Стырил общие деньги и на таксиста свалил.― Канай отсюда! Рога поотшибаю, редиска!" "
Гога:
переведи
переведи
перевожу.
ДУ -" джентльмены удачи."
кино.
краткое содержание
"Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского."
из фильма
"" * Письмо Гаврииле Петровичу */ ― "Здравствуй дорогой папа! Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме и очень обрадовались, потому что думали, что ты умер."― Интересно, какая зараза хмыренку этому на Хмыря накапала?― Цыц. "И мама тоже обрадовалась, потому что когда пришло письмо, она целый день плакала, а раньше она говорила, что ты летчик-испытатель."― Летчик-налетчик...― "А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный."― Точно, слабохарактерный. Стырил общие деньги и на таксиста свалил.― Канай отсюда! Рога поотшибаю, редиска!" "
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 12:41
пишут.
про Саке и Маке.
Казахское традиционное обращение Баке, Маке и Саке теперь запрещено в правительстве.
причины неизвестны.
про Саке и Маке.
Казахское традиционное обращение Баке, Маке и Саке теперь запрещено в правительстве.
причины неизвестны.
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 18:02
подлость и страх живут рядом.
у местных нациков.
бредовые сны о том что русский мир
уже тут, и наступает конец света не слетает с их языков.
у местных нациков.
бредовые сны о том что русский мир
уже тут, и наступает конец света не слетает с их языков.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 996
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 20:15
Внимание, ненормативная лексика. Доступ с проверкой возрастного ограничения 18+
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 22:42
Хочешь, я докажу тебе, что ты козёл? - Давай. - Ты воду из унитаза пьёшь? - Нет. - Правильно, тебе рога мешают.
Форумная эклектика
Отправлено: 25.10.22 - 17:37
мрак, сегодня праздник,
а у этого припадок как всегда.
а у этого припадок как всегда.
Форумная эклектика
Отправлено: 27.10.22 - 14:45
помойка помойкой форум стал.
заходить противно.
одного маргинала и парочки
подобных хватило.
[Исправлено: alex_60, 27.10.2022 - 14:48]
заходить противно.
одного маргинала и парочки
подобных хватило.
[Исправлено: alex_60, 27.10.2022 - 14:48]
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