Отправлено: - 09:36

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Один умный человек сказал - //«Более умный всегда уступает», — какая великая мысль! Она объясняет, почему в мире господствует глупость...

Vit:

Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...

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