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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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Куратор темы: Маркс
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6922
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 00:39
#406
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Цитата:
таноми52:
Может, умнее игнорить?

---Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:34
#407
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Цитата:
Гога:
--Согласен . Но иногда срываюсь --- не могу такие глупости видеть


"человек он хороший, но слабохарактерный"
ДУ
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:35
#408
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Цитата:
Гога:
не могу такие глупости видеть


это классика
"не каждый может видеть, то что..."
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:42
#409
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интересно, какое воинское звание
у Токаева.
википедия
//Военная служба
Годы службы
с 2019
Принадлежность Казахстан
Звание
Верховный главнокомандующий//

странно, с 2019 года,
и главком это должность же,
а не звание.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 08:45
#410
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утренний анекдот для поднятия настроения.

Вчера было у меня плохое настроение
— я пишу в аську директору "Ты олень! ". И сразу "Простите Игорь Сергеевич, окошком ошибся".
И ничего страшного не случилось,
и на душе теплее стало.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3469
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 09:36
#411
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Цитата:
Эл-починно:
Один умный человек сказал - //«Более умный всегда уступает», — какая великая мысль! Она объясняет, почему в мире господствует глупость...


Цитата:
Vit:
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3469
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 09:52
#412
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Цитата:
таноми52:
Может, умнее игнорить?


Цитата:
Vit:
Один умный философ сказал( не помню вроде Виталик его зовут) если будем молчать...


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6922
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 17:35
#413
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Цитата:
alex_60:
ДУ

---переведи
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 23.10.22 - 17:50
#414
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Цитата:
Гога:
переведи


перевожу.
ДУ -" джентльмены удачи."
кино.
краткое содержание
"Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского."

из фильма
"" * Письмо Гаврииле Петровичу */ ― "Здравствуй дорогой папа! Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме и очень обрадовались, потому что думали, что ты умер."― Интересно, какая зараза хмыренку этому на Хмыря накапала?― Цыц. "И мама тоже обрадовалась, потому что когда пришло письмо, она целый день плакала, а раньше она говорила, что ты летчик-испытатель."― Летчик-налетчик...― "А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но слабохарактерный."― Точно, слабохарактерный. Стырил общие деньги и на таксиста свалил.― Канай отсюда! Рога поотшибаю, редиска!" "
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 12:41
#415
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пишут.
про Саке и Маке.
Казахское традиционное обращение Баке, Маке и Саке теперь запрещено в правительстве.
причины неизвестны.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 18:02
#416
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подлость и страх живут рядом.
у местных нациков.
бредовые сны о том что русский мир
уже тут, и наступает конец света не слетает с их языков.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
996
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 20:15
#417
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Информация к размышлению.
Внимание, ненормативная лексика. Доступ с проверкой возрастного ограничения 18+ ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 24.10.22 - 22:42
#418
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Хочешь, я докажу тебе, что ты козёл? - Давай. - Ты воду из унитаза пьёшь? - Нет. - Правильно, тебе рога мешают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 25.10.22 - 17:37
#419
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мрак, сегодня праздник,
а у этого припадок как всегда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18346
Форумная эклектика
Отправлено: 27.10.22 - 14:45
#420
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помойка помойкой форум стал.
заходить противно.
одного маргинала и парочки
подобных хватило.

[Исправлено: alex_60, 27.10.2022 - 14:48]
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