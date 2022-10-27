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≡ Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45374
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 09:32
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Свет, звук, любимые песни, что еще нужно? Это я о выступлении российской рок-группы «Би-2», которое прошло несколько недель назад в Астане. Это был один из первых концертов группы, который они дали спустя почти полгода после запрета на выступления на родине. Поэтому концерт, помимо творческого насыщения, имел политическую подоплеку, отразившуюся и на музыке.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8826
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 09:32
#1
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Цитата:
Музыканты объясняли, что они вне политики

А вот Георгию не удается поделиться впечатлениями от культурного события, чтобы в каждом абзаце не засунуть свои "пять копеек", выдавать желаемое за действительное и домысливать кто и что там подразумевал в песне "Серебро", которой 25 лет, когда автор еще наверное на карачках под стол ходил.

Цитата:
Политические аспекты концерта в Астане отразились для меня лично

Ваши политические аспекты по съему жилья никому не интересны. Да это и не политика.Это ушлось, наглость и желание урвать и возвыситься местных столичных барыг -арендодателей.

Цитата:
если понимать, что, скорее всего, это о ссоре внутри семьи из-за политических разногласий.

фантазер, мы его называли...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
823
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 10:32
#2
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Ах какая досада, что неправильную позицию заняли! Вроде бы и пацаны классные, а на неправильной стороне, то ли дело Серьга с Маршалом, любо дело
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
268
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 11:48
#3
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Еще один "камень" в автора. Ну нам как бы не интересно как там в Астане зажигают. Может лучше было сходить на RadioTapok который выступал в Костанае. Там и репертуар ближе к политике и темы дня, и касается непосредственно Костаная и региона (т.к. судя по "зрителям" собрались все кто смог приехать в Костанай)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19416
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 13:21
#4
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Классно..
Классная группа, как и ДДТ.
Жаль что их признали врагами России их продажные и лживые власти, за то что эти музыканты против геноцида..
Был бы в Астане, обязательно бы пошел..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19416
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 13:28
#5
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И правильно что в Астане..
У нас на севере, где очень много ждунов и Z-патриотов, которые кроме каналов Симоньян, которые призывают топить украинских детишек, ничего и не смотрят, могут пройти на концерт и устроить провокации какие нибудь..
Так что выбор городов южнее нас, правильный вариант..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8826
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 13:33
#6
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Цитата:
111:
их продажные и лживые власти,

чтобы так заявить надо иметь решение суда, которого у тебя нет. Поэтому модераторы должны принять меры к подобным высказываниям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19416
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 13:43
#7
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Цитата:
yudjin:
чтобы так заявить надо иметь решение суда, кото

Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.
А ты где был?
Какого суда ты ждешь?
У них как раз они и проходят..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
904
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:28
#8
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Цитата:
yudjin:
надо иметь решение суда

Что за суд такой? Росс Федерации? Это все равно что при посещении публичного дома жаловаться на уровень блядства и пытаться его снизить . Ну или в цирке начать жаловаться на клоунов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8826
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:38
#9
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Цитата:
YESNO:
Что за суд такой?

За каждой властью стоят люди с ИМЕНАМИ и ФАМИЛИЯМИ. Если на них нет ни одного решения суда, хоть в никарануа, хоть в гаааге, то называть их "продажными и лживыми" никто не имеет права. Даже если какая-то часть стран запретила их въезд на свою территорию, то другие готовы обниматься и целовать.

Цитата:
YESNO:
Ну или в цирке начать жаловаться на клоунов.

А что некачественно оказанные услуги за определенную плату тоже может стать предметом для разбирательства.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1202
Re: Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:41
#10
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Цитата:
111:
Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.

так все страны и весь мир или же не все? 48 стран Европы это весь мир и все страны?
Вопрос риторический, ответа не требует.

Честно говоря, плевать на их политическую позицию, те песни что мне нравились я буду слушать несмотря на то, кто их автор (это касается в общем любого творчества, не только Би-2)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19416
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:41
#11
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Цитата:
yudjin:
За каждой властью стоят люди с ИМЕНАМИ и ФАМИЛИЯМИ. Если на них нет ни одного решения суда, хоть

Хорошо, ты наши власти постоянно критикуешь, за что?
Ведь нет решений судов?
Тогда давай, критику не писать твою, только после решения суда, что и кто и почему.
Иначе от тебя идет клевета.
Согласен?
Ну а власть России, конечно люби, кто ж тебе это запрещает?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
904
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:45
#12
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Цитата:
yudjin:
За каждой властью стоят люди с ИМЕНАМИ и ФАМИЛИЯМИ. Если на них нет ни одного решения суда, хоть в никарануа,

Там стоят корпорации и не те высокооплачиваемые актёры которые мелькают на экране.

Цитата:
yudjin:
то называть их "продажными и лживыми" никто не имеет права.

Вот поэтому фарш в мясорубке не повернуть назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19416
Астанинский Best Of рок-группы «Би-2»
Отправлено: 27.10.22 - 14:45
#13
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Цитата:
lavprof:
так все страны и весь мир или же не все? 48 стр

Это по терроризму Европа решила.
Признать Россию террористической.
Все страны Мира туда не войдут как ты знаешь..
А вот по лживым референдумам там только 4 страны, это Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа.
143 против.
143 страны!
35 по моему воздержались..
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