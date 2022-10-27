Отправлено: - 14:41

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Все страны и весь мир безо всякого суда решили, что это такое и даже признали власти России нехорошими, а это 48 стран Ойропы по моему.

Цитата:так все страны и весь мир или же не все? 48 стран Европы это весь мир и все страны?Вопрос риторический, ответа не требует.Честно говоря, плевать на их политическую позицию, те песни что мне нравились я буду слушать несмотря на то, кто их автор (это касается в общем любого творчества, не только Би-2)