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drakon:

Это, которые в гараже - пьют?...

Цитата:деревня.День гаражистаНет, это не про гаражи.День гаражиста – это про вино.Этот праздник создан для виноделов-любителей и профессионалов.А нам, простым обывателям, остается наслаждаться ароматными плодамиих трудаКто такие гаражисты?Истинный гаражист — это тот, кто не имеет других возможностей, кроме как делать лучшее вино,на которое способен, потому что у него нет ни денег,ни обширных виноградников, и он должен жить на выручку от продажи своих 3 тыс. бутылок.Вот это настоящий гаражист.Вот незамутненный дух гаража».