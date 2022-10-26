Отправлено: - 08:10

Я:

Вы бы забыли о том , что правила существуют

Цитата:Я сдавал задним ходом там где оживленное движение, зацепил бампер рядом стоящей рядом машины. даже не зацепил, уткнулся в него, да я виноват, со страховки у меня сняли в пользу владельца этой машины. так ещё штраф 61000 тенге. если это для вас маленький штраф, то для меня он очень большой