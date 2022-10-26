Отправлено: - 21:33

saba:

На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото

Цитата:Теперь можешь засудить Ильяса, который плохо отзывается об этих событиях с 2009го года, и показывает это фото..