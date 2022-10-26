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≡ Каков поп, таков и приход
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45372
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
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Пролетели три дня празднования нового старого праздника, или старого нового, не суть, День Республики. Денег в бюджет не заложили, всё ушло на празднование дня рождения умершего человека. Ну так как праздновали два раза, денег ушло в два раза больше: первый отмечали 5 сентября, под дым пожаров, плов приготовили и праздники отменили.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5570
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
#1
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А к чему статья то? Приложу фото,
Так получается что день Астаны отменили/перенесли/переименовали? Ну а по поводу уровня как отметили, я даже не заметил, носились сыном с переобуванием авто, везде очереди. Обычно я заранее готовлю колеса, даже хотел отдать готовые с шипами колеса молодым, но по размерам не сошлось.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3354
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:23
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
как отметили


Может крамольная и непатриотичная мысль: - а, зачем вообще отмечать всякие даты: ну день республики, ну день независимости, ну день астаны, день конституции и так далее - если не отметим, не отпразднуем - то что то случиться: - земля перестанет вращаться, Казахстан исчезнет ??? Ничего не случиться, всё будет на месте: - чиновники перестанут заниматься чепухой вроде:- парадов, концертов, митингов и очередным воровством денег, и хоть чуть-чуть займутся прямыми своими обязанностями.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25484
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:41
#3
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Цитата:
ACROS:
ну день астаны,

Как, ты, отменишь 6 июля?... :lol: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17401
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:51
#4
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Цитата:
drakon:
Как, ты, отменишь 6 июля?...

Я каждый раз в этот день иду в кафешку или рестик :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:58
#5
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На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:00
#6
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Это, когда ей , как труженику тыла вручали ключи от квартиры
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19408
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:33
#7
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Цитата:
saba:
На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото

Теперь можешь засудить Ильяса, который плохо отзывается об этих событиях с 2009го года, и показывает это фото..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3354
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:36
#8
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Цитата:
drakon:
отменишь 6 июля?


.....легко....: - так же как и 1 декабря - День Первого Президента. Всё зависит от так называемой - политической воли.
Интересно: - когда перейдём к парламентской республики( когда нибудь это случиться , наверное) то будем наверное отмечать: - День Последнего Президента, или так осторожненько, на всякий случай: - День Крайнего Президента.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3354
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:42
#9
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Цитата:
saba:
как труженику тыла вручали ключи от квартиры


Классно - хотя, по логике можно и надо было бы вручить в День Победы, но это же идеология и пропаганда - в день рождения Елбасы и заслуга в этом вручении ключа - только и только Елбасы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 22:11
#10
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А я даже и не помню, в какой день это было, только ничьей заслуги кроме её я в этом не вижу, в очереди стояла с советских времён и передвигали её назад постоянно,даже адвоката нанимали, потом , когда вышел новый Указ, что с 7 детьми, тоже Мать Героиня, по двум сразу статьям почти к 90 летию, выделили. Ну и Архимед Бегежанович, надо отдать ему должное помог.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19408
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 22:21
#11
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Цитата:
saba:
Ну и Архимед Бегежанович, надо отдать ему должное помог.

Я и говорю, никто бы даже палец о палец не ударил, из его критиканов, сидящих на диванах и которым абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..
А вот он работает, на благо нашего народа..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6922
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 01:59
#12
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Цитата:
111:
абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..

----Про себя говорищь ?? Самокритично , однако .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19408
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 03:19
#13
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Мда уж..

[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 03:21]
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