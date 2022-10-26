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Каков поп, таков и приход
Каков поп, таков и приход
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45372
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
Пролетели три дня празднования нового старого праздника, или старого нового, не суть, День Республики. Денег в бюджет не заложили, всё ушло на празднование дня рождения умершего человека. Ну так как праздновали два раза, денег ушло в два раза больше: первый отмечали 5 сентября, под дым пожаров, плов приготовили и праздники отменили.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5570
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 19:55
А к чему статья то? Приложу фото,
Так получается что день Астаны отменили/перенесли/переименовали? Ну а по поводу уровня как отметили, я даже не заметил, носились сыном с переобуванием авто, везде очереди. Обычно я заранее готовлю колеса, даже хотел отдать готовые с шипами колеса молодым, но по размерам не сошлось.
Так получается что день Астаны отменили/перенесли/переименовали? Ну а по поводу уровня как отметили, я даже не заметил, носились сыном с переобуванием авто, везде очереди. Обычно я заранее готовлю колеса, даже хотел отдать готовые с шипами колеса молодым, но по размерам не сошлось.
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:23
Цитата:
Может крамольная и непатриотичная мысль: - а, зачем вообще отмечать всякие даты: ну день республики, ну день независимости, ну день астаны, день конституции и так далее - если не отметим, не отпразднуем - то что то случиться: - земля перестанет вращаться, Казахстан исчезнет ??? Ничего не случиться, всё будет на месте: - чиновники перестанут заниматься чепухой вроде:- парадов, концертов, митингов и очередным воровством денег, и хоть чуть-чуть займутся прямыми своими обязанностями.
сайлау курманов:
как отметили
как отметили
Может крамольная и непатриотичная мысль: - а, зачем вообще отмечать всякие даты: ну день республики, ну день независимости, ну день астаны, день конституции и так далее - если не отметим, не отпразднуем - то что то случиться: - земля перестанет вращаться, Казахстан исчезнет ??? Ничего не случиться, всё будет на месте: - чиновники перестанут заниматься чепухой вроде:- парадов, концертов, митингов и очередным воровством денег, и хоть чуть-чуть займутся прямыми своими обязанностями.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25484
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:41
Цитата:
Как, ты, отменишь 6 июля?...
ACROS:
ну день астаны,
ну день астаны,
Как, ты, отменишь 6 июля?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17401
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:51
Цитата:
Я каждый раз в этот день иду в кафешку или рестик
drakon:
Как, ты, отменишь 6 июля?...
Как, ты, отменишь 6 июля?...
Я каждый раз в этот день иду в кафешку или рестик
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 20:58
На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:00
Это, когда ей , как труженику тыла вручали ключи от квартиры
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:33
Цитата:
Теперь можешь засудить Ильяса, который плохо отзывается об этих событиях с 2009го года, и показывает это фото..
saba:
На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото
На первом фото моя покойная мама с племянником , вот не ожидал здесь увидеть. спасибо за фото
Теперь можешь засудить Ильяса, который плохо отзывается об этих событиях с 2009го года, и показывает это фото..
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:36
Цитата:
.....легко....: - так же как и 1 декабря - День Первого Президента. Всё зависит от так называемой - политической воли.
Интересно: - когда перейдём к парламентской республики( когда нибудь это случиться , наверное) то будем наверное отмечать: - День Последнего Президента, или так осторожненько, на всякий случай: - День Крайнего Президента.
drakon:
отменишь 6 июля?
отменишь 6 июля?
.....легко....: - так же как и 1 декабря - День Первого Президента. Всё зависит от так называемой - политической воли.
Интересно: - когда перейдём к парламентской республики( когда нибудь это случиться , наверное) то будем наверное отмечать: - День Последнего Президента, или так осторожненько, на всякий случай: - День Крайнего Президента.
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 21:42
Цитата:
Классно - хотя, по логике можно и надо было бы вручить в День Победы, но это же идеология и пропаганда - в день рождения Елбасы и заслуга в этом вручении ключа - только и только Елбасы.
saba:
как труженику тыла вручали ключи от квартиры
как труженику тыла вручали ключи от квартиры
Классно - хотя, по логике можно и надо было бы вручить в День Победы, но это же идеология и пропаганда - в день рождения Елбасы и заслуга в этом вручении ключа - только и только Елбасы.
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 22:11
А я даже и не помню, в какой день это было, только ничьей заслуги кроме её я в этом не вижу, в очереди стояла с советских времён и передвигали её назад постоянно,даже адвоката нанимали, потом , когда вышел новый Указ, что с 7 детьми, тоже Мать Героиня, по двум сразу статьям почти к 90 летию, выделили. Ну и Архимед Бегежанович, надо отдать ему должное помог.
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 26.10.22 - 22:21
Цитата:
Я и говорю, никто бы даже палец о палец не ударил, из его критиканов, сидящих на диванах и которым абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..
А вот он работает, на благо нашего народа..
saba:
Ну и Архимед Бегежанович, надо отдать ему должное помог.
Ну и Архимед Бегежанович, надо отдать ему должное помог.
Я и говорю, никто бы даже палец о палец не ударил, из его критиканов, сидящих на диванах и которым абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..
А вот он работает, на благо нашего народа..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6922
Re: Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 01:59
Цитата:
----Про себя говорищь ?? Самокритично , однако .
111:
абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..
абсолютно ничего не нравится, кроме своих китайских смартфонов и пива на столе..
----Про себя говорищь ?? Самокритично , однако .
Каков поп, таков и приход
Отправлено: 27.10.22 - 03:19
Мда уж..
[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 03:21]
[Исправлено: 111, 27.10.2022 - 03:21]
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