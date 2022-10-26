Гога: случайно ТВ включил --- там на первом канале
Первый канал, когда призывает топить украинских детей и сжигать мальчиков в их домах.. Ну не знаю.. Скорее это не фейк.. Сколько вы то Z-патриоты войны, погубили их там.. Не, Симоньянские каналы правы во всем..
Для меня шкурка у птицы самое вкусное, люблю холестеринчик и вообще всё вредное , жирное , копчёное, всякие соленья, правда вот сильно не поправляюсь почему то, а не мешало бы к своим годам авторитета набрать
Может не по человечески прозвучит, но иногда желаю что бы россияне почаще бомбили украинцев, а украинцы почаще совершали тер.акты в России: - что бы погибли примерно 20 000 000 украинцев и 60 000 000 россиян: - может так быстрей дойдёт до этих упёртых Зе и ВВ.- что пора завязывать с этой войнушкой. Иначе - эта война развязанная ВВ - долгоиграющая пластинка, на долгие годы, ибо как и у России так и у членов альянса блока НАТО - ресурсов НЕМЕРЕННО. Западу, США, Китаю - пофиг что будет с этими братскими народами, им нужны рынки сбыта и слабые Россия и Украина. От всей этой заварухи страдаем, в первую очередь, мы - на 99% зависящие и от РФ и Украины.
Тут мы видим как жены, в предвкушении семи миллионов, гонят на смерть мужей..
Вдова Ильи Королева Анастасия рассказала E1.RU, как провожала мобилизованного мужа. И как ей сообщили о его смерти. — Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас. Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: «Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей», — рассказала Анастасия
Я не ожидала, что это будет со мной, да еще так быстро.
Зеленский да, красавчик Да и ваш президент Адольф, которого уважают в Германии 70 процентов населения, для них конечно же Герой Именно он же поднял вашу экономику до небес.. Но то уже История. Зеленский настоящее все же..
Рамзан Кадыров призвал мобилизованных «не плакать» об отсутствии снаряжения, а отбирать оружие и технику у ВСУ — или искать все необходимое самостоятельно. «Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем! Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, когда мы нужны государству, президенту. Оставьте свои недостатки при себе. Забираем и технику, и оружие — и их оружием их уничтожаем. И будем уничтожать», — заявил Кадыров.👉 Топор +18. Подписаться
Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе... 1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка? 2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?
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