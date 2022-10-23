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Поле чудес в стране дураков
Поле чудес в стране дураков
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45372
Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 11:38
Телеграм канал nehabar сообщил следующие цифры: Стоимость 1 дома (100 кв.м.) для аманкарагайских погорельцев, составляет 18,3 миллиона тенге, итого 1 миллиард 830 миллионов тенге, по коммуникациям и асфальту информация отсутствует, жильцы уже вселились. Что касается гуманитарной и спонсорской помощи: • «Народный Банк Казахстана» выделил по 1 млн.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11681
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 11:38
Какая разница как украдут.деньги. украдины будут по любому. А тут сразу двух зайцев убили, и дома построили и бабосики прикарманили. Норм всё по плану.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19403
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 11:46
Ну пошел бы и поставил там завод за неделю сам, погорельцев пригласил бы себе самим на заводе все зарабатывать.
Глядишь и через лет 30, если завод твой не развалится, они хоть на сарай бы себе заработали..
И правильно, зачем погорельцам слелали хорошие дома, когда у других таких нет?
Мы тоже хотим чтоб и нам перепало!
Глядишь и через лет 30, если завод твой не развалится, они хоть на сарай бы себе заработали..
И правильно, зачем погорельцам слелали хорошие дома, когда у других таких нет?
Мы тоже хотим чтоб и нам перепало!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8823
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 12:00
В очередной раз афтору считать чужие деньги не прилично, но прияяяятнооо!
Хотя и ежу понятно, менталитет народа такой, что даже с благотворительности есть желание погреть руки.
Хотя и ежу понятно, менталитет народа такой, что даже с благотворительности есть желание погреть руки.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18345
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 13:24
страна дураков
-это Казахстан что ли?
смел автор, очень смел.
-это Казахстан что ли?
смел автор, очень смел.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13139
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 19:23
Цитата:
Да согласен везде хапуги с советских времён
Советское воспитание видать сказывается
Ведь как объяснить что у нас деньги собирают на строительство домов а в россии бедные родственники своим мобилизованными средства ищут на каски и бронежилеты?
Советский менталитет
Цитата:
А в чем смелость тебя дураком назвать?
Или ты уже не в этой стране находишься?
yudjin:
Хотя и ежу понятно, менталитет народа такой, что даже с благотворительности есть желание погреть руки.
Хотя и ежу понятно, менталитет народа такой, что даже с благотворительности есть желание погреть руки.
Да согласен везде хапуги с советских времён
Советское воспитание видать сказывается
Ведь как объяснить что у нас деньги собирают на строительство домов а в россии бедные родственники своим мобилизованными средства ищут на каски и бронежилеты?
Советский менталитет
Цитата:
alex_60:
страна дураков -это Казахстан что ли? смел автор, очень смел
страна дураков -это Казахстан что ли? смел автор, очень смел
А в чем смелость тебя дураком назвать?
Или ты уже не в этой стране находишься?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3354
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 23.10.22 - 20:08
Цитата://30 миллионов крестьянским хозяйствам//
Можно узнать, товарищ автор: - каким это крестьянским хозяйствам выделили 30 лямов и за что??
Наоборот,с меня как с к/х "попросили" перечислить в этот фонд 500 000 тенге.
Можно узнать, товарищ автор: - каким это крестьянским хозяйствам выделили 30 лямов и за что??
Наоборот,с меня как с к/х "попросили" перечислить в этот фонд 500 000 тенге.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 192
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 24.10.22 - 03:47
вся информация о расходах в Инстаграме «Қайырымдылық KZ», ссылка есть на фото.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 544
Re: Поле чудес в стране дураков
Отправлено: 26.10.22 - 22:57
Немного дополню, при вручении ключей Архимед Мухамбетов озвучил некоторые цифры, например было собрано общественный благотворительный фонд собрали в помощь погорельцам 330 миллионов т.е. 3,6 плюс 1 лям от народного но только 62 семьям и 5 лямов народный списал кредиты. Фонд Утемуратов но неизвестно куда его средства пошли, вроде как на какие то площадки или лагерь летний вместо бывшего имени Комарова. Пострадавшие, около человек рассказали о примерно 3 миллионов полученных тенге. При этом, не понятно, обустроство домов мебелью техников и т.д. за счет денег выделенных Правительством РК или из собранных гражданами Казахстана на счета фонда помощи? Прошло 4 дня со дня выдачи ключей и проблемы. Одна из проблем септики, представляют два ж.б. круга на 1,5 Утверждают, что септики уже практически полные. Ручаюсь за нескольких, в субботу специально поеду по остальным пройдусь. Справлять нужду, возможно в ближайшее время будет ... сами додумайтесь. Пару человек заявили о каких то проблем с газом. Конечно же все заборы ручки на дверях все полудохлое, сам убедился еще в первый день на вручении дом №1 и ... В зале сразу же с потолка закапало, в районе вентиляционного отвода и это не в одном доме, конкретно нужно ехать и узнавать.. Прозвучала пока непроверенная информация по зарплате некоторым строителям, наверно что по найму есть вроде как проблемы с выплатой. Построить сарай, гаражи нужно писать заявление и тоже не все так просто. Проблема с мусором, нет ни одной мусорной площадки, бака или банальной урны. Сегодня выпало много снега, что там у них пока молчат... но вот как то так, а в остальном все хорошо...
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