Отправлено: - 19:23

yudjin:

Хотя и ежу понятно, менталитет народа такой, что даже с благотворительности есть желание погреть руки.

alex_60:

страна дураков -это Казахстан что ли? смел автор, очень смел

Цитата:Да согласен везде хапуги с советских времёнСоветское воспитание видать сказываетсяВедь как объяснить что у нас деньги собирают на строительство домов а в россии бедные родственники своим мобилизованными средства ищут на каски и бронежилеты?Советский менталитетЦитата:А в чем смелость тебя дураком назвать?Или ты уже не в этой стране находишься?