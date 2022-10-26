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Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..

Цитата:Ага //Улучшению мобильного интернета в городах и прилегающих к ним территориях мешает еще одна проблема - растущая радиофобия. Количество людей, опасающихся установки вышек сотовой связи, увеличивается. Зачастую жители новых микрорайонов активно сопротивляются установке вышек, но продолжают жаловаться на качество связи.////- Что удивляет - основные противники - не древние бабушки, - заметил представитель торговой марки Beeline Алексей МАЛЫШЕВ. - Наиболее яростный протест выражают молодые мамы, аргументируя тем, что беспокоятся за здоровье своих детей. Доказать им, что вышки сотовой связи не оказывают негативного влияния на здоровье, невозможно.//