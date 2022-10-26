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≡ Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45372
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 14:03
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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Асет Турысов ответил на вопрос о качестве интернета в стране. В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у вице-министра, когда будет решена проблема с качеством интернета в стране.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
995
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 22:22
#15
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Цитата:
111:
Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..

Ага //Улучшению мобильного интернета в городах и прилегающих к ним территориях мешает еще одна проблема - растущая радиофобия. Количество людей, опасающихся установки вышек сотовой связи, увеличивается. Зачастую жители новых микрорайонов активно сопротивляются установке вышек, но продолжают жаловаться на качество связи.// www.ng.kz
//- Что удивляет - основные противники - не древние бабушки, - заметил представитель торговой марки Beeline Алексей МАЛЫШЕВ. - Наиболее яростный протест выражают молодые мамы, аргументируя тем, что беспокоятся за здоровье своих детей. Доказать им, что вышки сотовой связи не оказывают негативного влияния на здоровье, невозможно.//
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
205
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 23:44
#16
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