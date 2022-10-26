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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 525 из 525«1...523524525
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 19:31
#7861
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Цитата:
111:
Самка Индюка..


Шкурку не удаляете??? Моя супруга ВСЕГДА удаляет: - мол, там самое большое количество холестерина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 19:35
#7862
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Цитата:
ACROS:
Шкурку не удаляете???

Да, мы по старинке..
Со шкуркой, на домашних там может меньше откладывается присадок в корме, но с этими, фабричными да, там орасней наверно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 19:38
#7863
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Цитата:
Гога:
случайно ТВ включил --- там на первом канале

Первый канал, когда призывает топить украинских детей и сжигать мальчиков в их домах..
Ну не знаю..
Скорее это не фейк..
Сколько вы то Z-патриоты войны, погубили их там..
Не, Симоньянские каналы правы во всем..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 19:43
#7864
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Для меня шкурка у птицы самое вкусное, люблю холестеринчик и вообще всё вредное , жирное , копчёное, всякие соленья, правда вот сильно не поправляюсь почему то, а не мешало бы к своим годам авторитета набрать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3354
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 20:08
#7865
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Цитата:
111:
, погубили их там..


Может не по человечески прозвучит, но иногда желаю что бы россияне почаще бомбили украинцев, а украинцы почаще совершали тер.акты в России: - что бы погибли примерно 20 000 000 украинцев и 60 000 000 россиян: - может так быстрей дойдёт до этих упёртых Зе и ВВ.- что пора завязывать с этой войнушкой. Иначе - эта война развязанная ВВ - долгоиграющая пластинка, на долгие годы, ибо как и у России так и у членов альянса блока НАТО - ресурсов НЕМЕРЕННО.
Западу, США, Китаю - пофиг что будет с этими братскими народами, им нужны рынки сбыта и слабые Россия и Украина.
От всей этой заварухи страдаем, в первую очередь, мы - на 99% зависящие и от РФ и Украины.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 21:08
#7866
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Цитата:
ACROS:
тер.акты

во время Великой отечественной это называлось партизанским движением
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 21:10
#7867
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немцы тоже сильно ругались, что Советский Союз неправильно воюет, в смысле не по правилам
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 21:20
#7868
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Цитата:
ACROS:
Западу, США, Китаю - пофиг

Они наоборот подыгрывают, чтоб славяне убивали друг друга больше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 21:48
#7869
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Тут мы видим как жены, в предвкушении семи миллионов, гонят на смерть мужей..

Вдова Ильи Королева Анастасия рассказала E1.RU, как провожала мобилизованного мужа.
И как ей сообщили о его смерти. — Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас.
Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: «Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей», — рассказала Анастасия

Я не ожидала, что это будет со мной, да еще так быстро.


Мда уж..
Славяне гонят славян на смерть, за что?
Ради денег?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
995
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 22:03
#7870
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Найди отличие!


[Исправлено: Эл-починно, 26.10.2022 - 22:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 22:08
#7871
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Цитата:
Эл-починно:

Зеленский да, красавчик
Да и ваш президент Адольф, которого уважают в Германии 70 процентов населения, для них конечно же Герой
Именно он же поднял вашу экономику до небес..
Но то уже История.
Зеленский настоящее все же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 22:40
#7872
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Российские власти предлагают простотграбить мертвецов и изымать у тех даже нижнее белье..

хостинг
картинок

Рамзан Кадыров призвал мобилизованных «не плакать» об отсутствии снаряжения, а отбирать оружие и технику у ВСУ — или искать все необходимое самостоятельно. «Сейчас мобилизованные снимают видео: этого не хватает, того не хватает, автомат старый, форма не та. Эй, подождите! Зато с той стороны, у наших врагов есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них заберем! Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, когда мы нужны государству, президенту. Оставьте свои недостатки при себе. Забираем и технику, и оружие — и их оружием их уничтожаем. И будем уничтожать», — заявил Кадыров.👉 Топор +18. Подписаться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19403
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.10.22 - 23:09
#7873
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Бриджит Бардо



На всемирной выставке в павильоне Ватикана ее фото было выставлено как символ Греха..
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