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Тут мы видим как жены, в предвкушении семи миллионов, гонят на смерть мужей..Вдова Ильи Королева Анастасия рассказала E1.RU, как провожала мобилизованного мужа.И как ей сообщили о его смерти. — Мы не верили во всю эту ситуацию. Казалось, это что-то не про нас.Но потом пришла повестка ему на работу. Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: «Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей», — рассказала АнастасияЯ не ожидала, что это будет со мной, да еще так быстро.Мда уж..Славяне гонят славян на смерть, за что?Ради денег?