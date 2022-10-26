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≡ Автовоз вылетел в кювет на трассе Костанай-Карабутак
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45372
Автовоз вылетел в кювет на трассе Костанай-Карабутак
Отправлено: 26.10.22 - 19:37
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ДТП произошло сегодня, 26 октября, в 11.06 на 127-м км трассы Костанай Карабутак. 40-летний водитель автовоза, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В автовозе было 6 новых машин и две подержанных.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3352
Re: Автовоз вылетел в кювет на трассе Костанай-Карабутак
Отправлено: 26.10.22 - 19:37
#1
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Это примерно, где то в районе Перелесок, наверное: - трасса там хорошая, широкая.
Жалко паренька: - влетел наверное на немаленькую сумму.
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