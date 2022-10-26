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≡ Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45372
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 14:03
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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Асет Турысов ответил на вопрос о качестве интернета в стране. В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у вице-министра, когда будет решена проблема с качеством интернета в стране.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 14:03
#1
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Цитата:
Для более высокого качества интернета в стране необходимо устанавливать дополнительные вышки, отметил Турысов. Однако большинство жителей по-прежнему опасаются и отказываются их устанавливать.

Ляпнул так ляпнул..
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было?
Вот ни разу не видел!
Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
322
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 15:09
#2
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Цитата:
Утверждены параметры качества связи, повысились. Если у вас завтра возникает, вы можете подать через систему eOtinish в Комитет связи при нашем министерстве.

Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
- КАМАЗ.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1003
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 15:49
#3
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Цитата:
111:
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!



есть подозрение, что речь идет о 5G вышках, а люди не дураки, они не хотят чтобы ими управляли и быть чипированными марионетками (сарказм)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 17:47
#4
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Цитата:
111:
это скажи в российской глубинке,

----Ты без России жить не можешь ?? При чем тут Россия ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 18:09
#5
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Цитата:
Гога:
Ты без России жить не можешь

Ты можешь без Казахстана?
Нет..
А почему я должен мочь?
Просто сравнение, нашей и вашей отсталой экономики..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3352
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:33
#6
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Цитата:
111:
, митингуют, чтобы интернета не было?


Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге, но сотовый оператор не возвращает мне неиспользованные деньги( 2 000) тенге, и даже не ставит в зачёт в счёт будущего месяца, хотя я же уже ОПЛАТИЛ эти неиспользованные минуты и они фактически МОИ. Где то 25 000 тенге за год, я фактически ДАРЮ сотовому оператору, ежегодно; - теперь эти примерные цифры умножьте на миллионы клиентов и представьте СКОЛЬКО денег на ХАЛЯВУ получают сотовые операторы, при действительно НИЗКОМ качестве сотовой связи.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8958
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:37
#7
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Цитата:
ACROS:
Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге

У меня тариф на теле2 за 1790,а сейчас вообще какой то по акции за 900тнг,при это я ещё ни разу не использовал до конца ни минуты ни гигабайты,я не знаю куда ещё дешевле.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8958
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:40
#8
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Цитата:
111:
Ляпнул так ляпнул.. То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!

Ну да,есть такая проблема,людям нужен хороший интернет,но при этом они против вышек в своём микрорайоне.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
944
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:50
#9
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"Минцифры", вы созданы для того, чтобы начислять штрафы??
Займитесь реальным делом, свяжите оптикой все областные центры для начала...
Или это тоже не в вашей компетенции?
Ну тогда на кой вы нужны?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 18:54
#10
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Цитата:
111:
Ты можешь без Казахстана?

----Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .Теперь просто живу где хочу , и связь с Родиной осталась . А вот ТЫ какое отношение имеет к России , когда её всуё вспоминаешь --- к месту и не к месту ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3352
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:57
#11
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Цитата:
Добринцофф:
куда ещё дешевле.


На Активе, тариф "Казахстан-М, Архивный" - плачу 2 990 тенге ( 1 450 минут на все направления) плюс гигобайты и прочая фигня мне ненужная. Максимум наговариваю: - 1 000 - 1 200 минут и то во время посевной и уборки, в остальное время на 500-600 минут.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6921
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 19:01
#12
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Цитата:
111:
Ты можешь без Казахстана?

-----30 лет уже прошло , как вроде самостоятельная страна --- а ты все на Россию пытаешься свалить неудачи Казахстана .Что Россия во всем виновата . Оторвись уже от мамки ---будь самостоятелен , живи своей жизнью .Хотя , кому это говорю .
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
944
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 19:07
#13
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Продолжу.
"Минцифры". считаю, это министерство просто обязано отдать интернет всем гражданам для получения государственных услуг БЕСПЛАТНО И БЕЗУСЛОВНО.
Если уж вы переходите на куар, будьте добры...
Дополнительно минцифры обязано обеспечить интернетом перевозчиков (в городах), для того, чтобы люди имели возможность расчитаться через QR-коды
каким образом будет осуществляться фильтрация трафика, это все на плечах "минцифры"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19396
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 19:32
#14
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Цитата:
Гога:
Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .

Хех..
А Россия моя Родина, Родина моего отца и всего моего рода, который живет до сих пор в Екатеринбургских землях, в Курске, в Томске, Сургуте, Кургане и тд..
Моя мать была гражданкой России, не Казахстана, до самой своей смерти..
Похоронили только тут..
Что не так?
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