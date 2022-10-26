Отправлено: - 14:03

Для более высокого качества интернета в стране необходимо устанавливать дополнительные вышки, отметил Турысов. Однако большинство жителей по-прежнему опасаются и отказываются их устанавливать.

Цитата:Ляпнул так ляпнул..То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было?Вот ни разу не видел!Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..