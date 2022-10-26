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Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45372
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 14:03
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Асет Турысов ответил на вопрос о качестве интернета в стране. В кулуарах пленарного заседания Мажилиса журналисты поинтересовались у вице-министра, когда будет решена проблема с качеством интернета в стране.
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Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 14:03
Цитата:
Ляпнул так ляпнул..
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было?
Вот ни разу не видел!
Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..
Для более высокого качества интернета в стране необходимо устанавливать дополнительные вышки, отметил Турысов. Однако большинство жителей по-прежнему опасаются и отказываются их устанавливать.
Ляпнул так ляпнул..
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было?
Вот ни разу не видел!
Ладно кому то это скажи в российской глубинке, ну мы то, цивилизованная страна, и нести такую чушь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 322
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 15:09
Цитата:
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
- КАМАЗ.
Утверждены параметры качества связи, повысились. Если у вас завтра возникает, вы можете подать через систему eOtinish в Комитет связи при нашем министерстве.
Когда, знаете, мы… календарь… майя… и… нет, мы не будем… спички, консервы… Далай Лама… Свет не будет… фотоны, фонарь, включил… Кто? Никого!.. И когда ты сидишь… и Кто? Аллё… Ничего и… страшно… Но, каждый человек… прежде всего - двадцать восьмой год… Когда… мы не будем запускать и… а потом оп – пресса… и что?.. Никому никогда ничего не было нужно.
- КАМАЗ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 1003
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 15:49
Цитата:
есть подозрение, что речь идет о 5G вышках, а люди не дураки, они не хотят чтобы ими управляли и быть чипированными марионетками (сарказм)
111:
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!
То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!
есть подозрение, что речь идет о 5G вышках, а люди не дураки, они не хотят чтобы ими управляли и быть чипированными марионетками (сарказм)
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 17:47
Цитата:
----Ты без России жить не можешь ?? При чем тут Россия ???
111:
это скажи в российской глубинке,
это скажи в российской глубинке,
----Ты без России жить не можешь ?? При чем тут Россия ???
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 18:09
Цитата:
Ты можешь без Казахстана?
Нет..
А почему я должен мочь?
Просто сравнение, нашей и вашей отсталой экономики..
Гога:
Ты без России жить не можешь
Ты без России жить не можешь
Ты можешь без Казахстана?
Нет..
А почему я должен мочь?
Просто сравнение, нашей и вашей отсталой экономики..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3352
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:33
Цитата:
Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге, но сотовый оператор не возвращает мне неиспользованные деньги( 2 000) тенге, и даже не ставит в зачёт в счёт будущего месяца, хотя я же уже ОПЛАТИЛ эти неиспользованные минуты и они фактически МОИ. Где то 25 000 тенге за год, я фактически ДАРЮ сотовому оператору, ежегодно; - теперь эти примерные цифры умножьте на миллионы клиентов и представьте СКОЛЬКО денег на ХАЛЯВУ получают сотовые операторы, при действительно НИЗКОМ качестве сотовой связи.
111:
, митингуют, чтобы интернета не было?
, митингуют, чтобы интернета не было?
Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге, но сотовый оператор не возвращает мне неиспользованные деньги( 2 000) тенге, и даже не ставит в зачёт в счёт будущего месяца, хотя я же уже ОПЛАТИЛ эти неиспользованные минуты и они фактически МОИ. Где то 25 000 тенге за год, я фактически ДАРЮ сотовому оператору, ежегодно; - теперь эти примерные цифры умножьте на миллионы клиентов и представьте СКОЛЬКО денег на ХАЛЯВУ получают сотовые операторы, при действительно НИЗКОМ качестве сотовой связи.
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:37
Цитата:
У меня тариф на теле2 за 1790,а сейчас вообще какой то по акции за 900тнг,при это я ещё ни разу не использовал до конца ни минуты ни гигабайты,я не знаю куда ещё дешевле.
ACROS:
Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге
Насчёт митинга не знаю, наверное, очередная чушь некомпетентного и коррумпированного казахского правительства, но знаю одну жадную черту сотовых операторов: - допустим я оплатил месячный тариф, скажем на 3 000 тенге, но использовал (наговорил) всего лишь на 1 000 тенге
У меня тариф на теле2 за 1790,а сейчас вообще какой то по акции за 900тнг,при это я ещё ни разу не использовал до конца ни минуты ни гигабайты,я не знаю куда ещё дешевле.
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:40
Цитата:
Ну да,есть такая проблема,людям нужен хороший интернет,но при этом они против вышек в своём микрорайоне.
111:
Ляпнул так ляпнул.. То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!
Ляпнул так ляпнул.. То есть большинство народа, митингуют, чтобы интернета не было? Вот ни разу не видел!
Ну да,есть такая проблема,людям нужен хороший интернет,но при этом они против вышек в своём микрорайоне.
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:50
"Минцифры", вы созданы для того, чтобы начислять штрафы??
Займитесь реальным делом, свяжите оптикой все областные центры для начала...
Или это тоже не в вашей компетенции?
Ну тогда на кой вы нужны?
Займитесь реальным делом, свяжите оптикой все областные центры для начала...
Или это тоже не в вашей компетенции?
Ну тогда на кой вы нужны?
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 18:54
Цитата:
----Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .Теперь просто живу где хочу , и связь с Родиной осталась . А вот ТЫ какое отношение имеет к России , когда её всуё вспоминаешь --- к месту и не к месту ???
111:
Ты можешь без Казахстана?
Ты можешь без Казахстана?
----Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .Теперь просто живу где хочу , и связь с Родиной осталась . А вот ТЫ какое отношение имеет к России , когда её всуё вспоминаешь --- к месту и не к месту ???
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3352
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 18:57
Цитата:
На Активе, тариф "Казахстан-М, Архивный" - плачу 2 990 тенге ( 1 450 минут на все направления) плюс гигобайты и прочая фигня мне ненужная. Максимум наговариваю: - 1 000 - 1 200 минут и то во время посевной и уборки, в остальное время на 500-600 минут.
Добринцофф:
куда ещё дешевле.
куда ещё дешевле.
На Активе, тариф "Казахстан-М, Архивный" - плачу 2 990 тенге ( 1 450 минут на все направления) плюс гигобайты и прочая фигня мне ненужная. Максимум наговариваю: - 1 000 - 1 200 минут и то во время посевной и уборки, в остальное время на 500-600 минут.
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 19:01
Цитата:
-----30 лет уже прошло , как вроде самостоятельная страна --- а ты все на Россию пытаешься свалить неудачи Казахстана .Что Россия во всем виновата . Оторвись уже от мамки ---будь самостоятелен , живи своей жизнью .Хотя , кому это говорю .
111:
Ты можешь без Казахстана?
Ты можешь без Казахстана?
-----30 лет уже прошло , как вроде самостоятельная страна --- а ты все на Россию пытаешься свалить неудачи Казахстана .Что Россия во всем виновата . Оторвись уже от мамки ---будь самостоятелен , живи своей жизнью .Хотя , кому это говорю .
Re: Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в...
Отправлено: 26.10.22 - 19:07
Продолжу.
"Минцифры". считаю, это министерство просто обязано отдать интернет всем гражданам для получения государственных услуг БЕСПЛАТНО И БЕЗУСЛОВНО.
Если уж вы переходите на куар, будьте добры...
Дополнительно минцифры обязано обеспечить интернетом перевозчиков (в городах), для того, чтобы люди имели возможность расчитаться через QR-коды
каким образом будет осуществляться фильтрация трафика, это все на плечах "минцифры"
"Минцифры". считаю, это министерство просто обязано отдать интернет всем гражданам для получения государственных услуг БЕСПЛАТНО И БЕЗУСЛОВНО.
Если уж вы переходите на куар, будьте добры...
Дополнительно минцифры обязано обеспечить интернетом перевозчиков (в городах), для того, чтобы люди имели возможность расчитаться через QR-коды
каким образом будет осуществляться фильтрация трафика, это все на плечах "минцифры"
Когда улучшится качество интернета в Казахстане, пояснили в МЦРИАП
Отправлено: 26.10.22 - 19:32
Цитата:
Хех..
А Россия моя Родина, Родина моего отца и всего моего рода, который живет до сих пор в Екатеринбургских землях, в Курске, в Томске, Сургуте, Кургане и тд..
Моя мать была гражданкой России, не Казахстана, до самой своей смерти..
Похоронили только тут..
Что не так?
Гога:
Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .
Как бы тебе объяснить ??? Чтобы дошло до тебя ??? Казахстан , Кустанай ---- моя Родина , я здесь родился и прожил 55 лет .
Хех..
А Россия моя Родина, Родина моего отца и всего моего рода, который живет до сих пор в Екатеринбургских землях, в Курске, в Томске, Сургуте, Кургане и тд..
Моя мать была гражданкой России, не Казахстана, до самой своей смерти..
Похоронили только тут..
Что не так?
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