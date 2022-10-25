Прогноз на 5 дней
снегопад0°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45369
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 12:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам, инвестировавшим в экономику страны 300 тысяч долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19386
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 21:57
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты её не продал, а растащил ))

Ну..
По коайней мере не бичую где то за кусок хлеба..
Что тут есть, это все мое..
Речка, небо голубое..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
993
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 22:07
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В Канаду можно инвестировал и уехать за 75 000CAD и 200 000CAD

Так это же значительно дешевле, эффективнее да и просто надёжнее! :lol: Ну разве что английский выучит нужно, так он хотя бы пригодится. :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
80
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 23:27
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....инвенстировать не проблема,где гарантии что бизнес не оттяпоют..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
993
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 23:53
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....инвенстировать не проблема,где гарантии что бизнес не оттяпоют..

Я примерно о том же, но двое не поняли. Там только доллары видят. :lol:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1519
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 26.10.22 - 00:31
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заманчиво!
Для тех у кого нет мозгов.
А и если у тех у кого нет мозгов, есть $300T?
Конфус здесь, однако!
:lol:
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1519
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 26.10.22 - 00:52
#20
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19386
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 26.10.22 - 12:31
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
А и почем? Или такса обычная?

Хотел вот спросить у вас, троицы Z-патриотов, что больше всех кричите о патриотизме, но предварительно сбежав, как те мобики подальше..
Тебе веселее то , с электроном соседствуешь, а тот что в Канаде?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS