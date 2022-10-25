Отправлено: - 12:31

Don Julio:

А и почем? Или такса обычная?

Цитата:Хотел вот спросить у вас, троицы Z-патриотов, что больше всех кричите о патриотизме, но предварительно сбежав, как те мобики подальше..Тебе веселее то , с электроном соседствуешь, а тот что в Канаде?