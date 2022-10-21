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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.22 - 13:22
#7996
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Цитата:
drakon:
Подожгли - известные. Сами х..лы..


а зачем?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.22 - 13:23
#7997
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Цитата:
drakon:
Подожгли - известные. Сами х..лы..


наверное в хилтон чтобы переселили.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25483
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.22 - 13:24
#7998
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Цитата:
alex_60:
наверное в хилтон чтобы переселили.

Да, примерно - так... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.22 - 21:06
#7999
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сегодня день гаражиста.
у вас не отмечают?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25483
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.22 - 22:00
#8000
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Цитата:
alex_60:
сегодня день гаражиста.

Это, которые в гараже - пьют?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.22 - 22:28
#8001
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Цитата:
drakon:
Это, которые в гараже - пьют?...


деревня.
День гаражиста
Нет, это не про гаражи.
День гаражиста – это про вино.
Этот праздник создан для виноделов-любителей и профессионалов.
А нам, простым обывателям, остается наслаждаться ароматными плодами
их труда
Кто такие гаражисты?
Истинный гаражист — это тот, кто не имеет других возможностей, кроме как делать лучшее вино,
на которое способен, потому что у него нет ни денег,
ни обширных виноградников, и он должен жить на выручку от продажи своих 3 тыс. бутылок.
Вот это настоящий гаражист.
Вот незамутненный дух гаража».
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25483
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.22 - 11:13
#8002
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alex_60!
Поздравдяю с Днём Рождения!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18345
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.22 - 12:09
#8003
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Цитата:
drakon:
Поздравдяю


Спасибо.
вчера занят был весь день.
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