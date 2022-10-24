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Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45367
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 22:30
Цитата:
Ну то что, в России такие есть, это понятно.
Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы...
Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
Цитата:
На вас не угодишь!
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...
abaika95:
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов
Ну то что, в России такие есть, это понятно.
Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы...
Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
Цитата:
abaika95:
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ
На вас не угодишь!
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.14
- Сообщений:
- 42
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 25.10.22 - 15:11
Комментарий удален модератором.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 204
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 25.10.22 - 22:01
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 127
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:11
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:27
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 993
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:31
Ну что у ког в голове, это отдельная темя.Цитата:
Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком.
Don Julio:
Вас что удивляет?
Вас что удивляет?
Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:33
Цитата:
Эхо войны!©
Эл-починно:
Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком.
Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком.
Эхо войны!©
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13139
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 10:44
Цитата:
Вот и скажите это путину))
Зачем он начал за США повторять тем самым включив повальный рубильник повторений
Он же сказал теперь Мир же не будет прежним
Вот и получает этот мир)
Цитата:
В мире все должно быть уровнено
Если в россии есть имперцы, шовинисты и националисты то значит в ответ они появится везде
А что одним можно националистическими маршами по Москве ходить а другим строго запрещено?))
Цитата:
Вы меня с кем то спутали
Вроде как русские тут бегают и орут что Россия их бросила на произвол судьбы в Азии и Путин приходи и спаси их))
А путину пофиг на русских ему главное рейтинг поправить свой Цитата:
А вы лучше не старайтесь)
А то Сериков Малеевых ещё больше появится в ответ на ваши старания что завоете потом))
КГСПС:
Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?
Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?
Вот и скажите это путину))
Зачем он начал за США повторять тем самым включив повальный рубильник повторений
Он же сказал теперь Мир же не будет прежним
Вот и получает этот мир)
Цитата:
Don Julio:
Ну то что, в России такие есть, это понятно. Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы... Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
Ну то что, в России такие есть, это понятно. Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы... Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
В мире все должно быть уровнено
Если в россии есть имперцы, шовинисты и националисты то значит в ответ они появится везде
А что одним можно националистическими маршами по Москве ходить а другим строго запрещено?))
Цитата:
Don Julio:
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы меня с кем то спутали
Вроде как русские тут бегают и орут что Россия их бросила на произвол судьбы в Азии и Путин приходи и спаси их))
А путину пофиг на русских ему главное рейтинг поправить свой Цитата:
Don Julio:
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся
А вы лучше не старайтесь)
А то Сериков Малеевых ещё больше появится в ответ на ваши старания что завоете потом))
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