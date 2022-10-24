Отправлено: - 10:44

КГСПС:

Детский сад какой-то. Соседу можно, значит и я сделаю?

Don Julio:

Ну то что, в России такие есть, это понятно. Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы... Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...

Don Julio:

То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.

Don Julio:

Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся

Цитата:Вот и скажите это путину))Зачем он начал за США повторять тем самым включив повальный рубильник повторенийОн же сказал теперь Мир же не будет прежнимВот и получает этот мир)Цитата:В мире все должно быть уровненоЕсли в россии есть имперцы, шовинисты и националисты то значит в ответ они появится вездеА что одним можно националистическими маршами по Москве ходить а другим строго запрещено?))Цитата:Вы меня с кем то спуталиВроде как русские тут бегают и орут что Россия их бросила на произвол судьбы в Азии и Путин приходи и спаси их))А путину пофиг на русских ему главное рейтинг поправить свой Цитата:А вы лучше не старайтесь)А то Сериков Малеевых ещё больше появится в ответ на ваши старания что завоете потом))