Отправлено: - 08:56

111:

собственно разница? Кто то отличит?

Цитата:Тоже не понимаю: в чём разница, спрашивал у работников внутренней политики, тоже толком не ответили. Единственная разница, по моему личному мнению и если попрощ обьяснить: - 25 октября приняли решение что есть такая страна: - Республика Казахстан, но в составе СССР, а 16 декабря вышли из СССР и обьявили о своей независимости. Вот и вся разница.И пышных мероприятии уже 16 декабря , скорей всего не будет: - всё таки праздник с оттенком народной крови - и 1986 и 2011 годы - это моё личное мнение, никому не навязываю, но думаю примерно так.