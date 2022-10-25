Прогноз на 5 дней
снегопад0°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • С-СВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой отпраздновали День Республики в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45367
Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой отпраздновали День Республики в Костанае
Отправлено: 25.10.22 - 18:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Республики, спустя 13 лет, вновь отпраздновали в Костанае. Сегодня, 25 октября, мероприятия начались с автопробега по центральным улицам областного центра. Пара десятков автомобилей отправной точкой выбрали парковку перед ТЦ «Астыкжан». За час до автопробега большинство участников уже были на месте, а из окон автомобилей развивались флаги Казахстана.
Читать новость>>
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
809
Re: Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой...
Отправлено: 25.10.22 - 22:26
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел по телевизору, из всех областей, у нас был наверное самый непраздничный праздник, вышел после обеда в Small, уже было пустынно, только комбайны, да авто стояли, которые новые, да возле Марта певец песню пел, зачем то концертный костюм одел под пальто, мы раньше когда выступали так не поступали, минут 5 пока звучит песня, +2 градуса можно было и потерпеть
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19382
Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой отпраздновали День Республики в Костанае
Отправлено: 25.10.22 - 22:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
да это не Есиль а батькин Полесье

Да это же понятно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19382
Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой отпраздновали День Республики в Костанае
Отправлено: 25.10.22 - 22:33
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
День независимости 16 декабря,

Да какая собственно разница?
Кто то отличит?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3342
Re: Патриотично, но немноголюдно - Автопробегом и выставкой...
Отправлено: 26.10.22 - 08:56
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
собственно разница? Кто то отличит?


Тоже не понимаю: в чём разница, спрашивал у работников внутренней политики, тоже толком не ответили. Единственная разница, по моему личному мнению и если попрощ обьяснить: - 25 октября приняли решение что есть такая страна: - Республика Казахстан, но в составе СССР, а 16 декабря вышли из СССР и обьявили о своей независимости. Вот и вся разница.
И пышных мероприятии уже 16 декабря , скорей всего не будет: - всё таки праздник с оттенком народной крови - и 1986 и 2011 годы - это моё личное мнение, никому не навязываю, но думаю примерно так.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS