Отправлено: - 22:30

abaika95:

В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов

abaika95:

Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ

Цитата:Ну то что, в России такие есть, это понятно.Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы...Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...Цитата:На вас не угодишь!То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...