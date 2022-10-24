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≡ Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45367
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
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25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 22:30
#15
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Цитата:
abaika95:
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов

Ну то что, в России такие есть, это понятно.
Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы...
Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
Цитата:
abaika95:
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ

На вас не угодишь!
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...
:lol:
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БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
42
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 25.10.22 - 15:11
#16
Комментарий удален модератором.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
204
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 25.10.22 - 22:01
#17
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да, уже больные и тут объявились.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
127
Re: Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:11
#18
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Балбоеб какой то...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:27
#19
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Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Балбоеб какой то...

Ну почему же!?
Вполне себе пацреот!
Оно да, но он же, извините, нацист и шовинист?
Вас что удивляет?
Отсутствие его мозга, я не понял?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
993
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:31
#20
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Ну что у ког в голове, это отдельная темя.Цитата:
Don Julio:
Вас что удивляет?

Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком. :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1519
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 26.10.22 - 00:33
#21
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Цитата:
Эл-починно:
Меня удивляет фамилия, как Малеев, мог оказаться Сериком.

Эхо войны!©
:lol:
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