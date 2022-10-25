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Тоже бы ни за что не продал свою Родину за бабки..

ПолиграфЪ Боярышников:

Ну откуда у него родина? Человек без Родины, как соловей без песни. На родной стороне и камешек знаком.Короче бич без родины и флага

Цитата:А и почем?Или такса обычная?Бочка варенья и корзина печенья?Цитата:Желаю вам психиатра хорошего!