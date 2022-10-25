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≡ Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45367
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 12:03
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В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам, инвестировавшим в экономику страны 300 тысяч долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19373
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 12:03
#1
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Ну хоть польза какая от мобиков будет..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25483
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 12:05
#2
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С такими, деньгами и в
Гондурасе, можно - жить... :lol: ;-)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
899
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 12:16
#3
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Еще нужно лотерею ввести . Для получения переселенцам визы и статуса .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5569
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 14:51
#4
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Имея в кармане триста тысяч зелёных можно и в Европе обосноваться или даже уехать в любую Америку, приезжие хотя бы триста тысяч рублей имели бы, видели недавно, добрых людей искали
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15436
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 17:29
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Имея в кармане триста тысяч зелёных можно и в Европе обосноваться или даже уехать в любую Америку

В статье про инвестирование сказано, а не про деньги "на жизнь". В Европе и Америке в плане бизнеса на 300 тысяч сильно не разгуляешься.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
986
Re: Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300...
Отправлено: 25.10.22 - 19:59
#6
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Тут как то подход не правильный, что ли! :lol:
Если мне заплатят и не 300, а минимум 500 тыс, то может ещё и поехал бы, Казахстан поднимать обратно. А инвестировать, за вид на жительство в производство...? Ну не уж, это пусть сами как ни будь. Знамо, что случается, как только раскрутится кому удаётся. :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19373
Вид на жительство планируют выдавать инвестировавшим 300 тысяч долларов в Казахстан
Отправлено: 25.10.22 - 20:01
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Если мне заплатят и не 300, а минимум 500 тыс,

У тебя есть Родина, а за деньги, выходит нет ее?
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