Отправлено: - 17:29

сайлау курманов:

Имея в кармане триста тысяч зелёных можно и в Европе обосноваться или даже уехать в любую Америку

Цитата:В статье про инвестирование сказано, а не про деньги "на жизнь". В Европе и Америке в плане бизнеса на 300 тысяч сильно не разгуляешься.