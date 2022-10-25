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Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45367
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 09:53
На днях для меня и некоторых жителей нашего дома был печальный день. У нас под окнами убили… дерево. Не просто дерево, которое вот уже почти 40 лет жило рядом, а друга, который рос вместе с нами.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3341
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 09:53
Доводите дело до конца: - предприятие- виновник в лице "Костанай-Су" должно в полной мере возместить нанесённый ущерб, независо умышленно или нечаяно это сделано.
Если честно: - это натуральное ХАМСТВО, плевок в сторону своих клиентов, с рук которых они ВСЕ кормятся.
Предайте этому дело ГЛАСНОСТЬ в социальных сетях с указанием ФИО и должностей официальных лиц этого "Костанай-Су", водителя в том числе .
Если честно: - это натуральное ХАМСТВО, плевок в сторону своих клиентов, с рук которых они ВСЕ кормятся.
Предайте этому дело ГЛАСНОСТЬ в социальных сетях с указанием ФИО и должностей официальных лиц этого "Костанай-Су", водителя в том числе .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 807
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 10:50
Жалко дерево, конечно, но я бы ещё добавил кроме этого безумного( от слова нет мозгов) водителя, есть ещё виновные. Я бы во всех дворах, поставил бы знак стоянка запрещена и нещадно штрафовал бы, все говорят нет стоянок, спрос рождает предложение, количество стоянок уменьшилось именно из за того , что люди стали ставить машины во дворе , прямо возле дома. Нормально, подъехал, высадил семью и потом немного прогулялся после того, как поставил машину и никакой гиподинамии, а то на работе за компьютером, потом прыг в машину, и дома на диване. Во дворах наших домов зачастую, две легковые машины разъехаться не могут, а тут аварийка и припаркованная легковушка, а если не дай Бог пожар, пожарка гораздо больше аварийки и тут либо таранить припаркованную, либо оставлять людей без помощи
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 11:40
Ух..
Думал некролог по девочке, которая погибла под колесами автобуса, а это по дереву..
Конечно жалко дерево то, но как то и особого фанатизма по случаю обрезки дерева не испытываю.
Оно ведь не окончательно погибло, и там и корни есть, расти думаю будет..
Да и почему жители обрезали два ствола, если поврежден был только один?
Мы вот сами у себя отпиливаем сухие ветки и бензопила есть, и ножовки..
Под площадку комунальщики хотели спилить, мы не дали..
Хотелось бы послушать и другое мнение..
Думал некролог по девочке, которая погибла под колесами автобуса, а это по дереву..
Конечно жалко дерево то, но как то и особого фанатизма по случаю обрезки дерева не испытываю.
Оно ведь не окончательно погибло, и там и корни есть, расти думаю будет..
Да и почему жители обрезали два ствола, если поврежден был только один?
Мы вот сами у себя отпиливаем сухие ветки и бензопила есть, и ножовки..
Под площадку комунальщики хотели спилить, мы не дали..
Хотелось бы послушать и другое мнение..
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 12:05
Цитата:
Согласна!
Давно уже надо от профессионалов требовать культуры профессиональных работ. Как-то смотрела видео: в каком-то западном городе строится здание. Вокруг огороженной стройки чистый асфальт, ухоженные клумбы. Из ворот ограждения медленно выезжает грузовик со строительным мусором, на асфальт высыпается горстка земли. Тут же подбегает рабочий и, минуточку, ЛАДОНЯМИ начинает сгребать эту землю! У нас же после себя оставят сопутствующий мусор, грязь, какие-то поломки и будут считать, что это в порядке вещей. Если это сантехник, он спокойно пройдёт в обуви, сложно разуться, а что существуют копеечные бахилы, он даже не подозревает. Если белят бордюры, то размажут краску по всем окрестностям, плевать на эстетику.Если это электромонтёр, то обрезки проводов будет бросать куда ни попадя... И так во всём! Не думаю, что западные работники рождаются такими правильными и чистоплотными. Просто с них жестко требуют работодатели, а с тех власти. Если бы такие требования предъявлялись у нас, то не было бы развороченной земли, асфальта после ремонта водопроводов, открытых люков, строительного мусора и пр.непотребства, создающего трудности жителям, лишающего их комфорта и уюта в нашем городе
ACROS:
Доводите дело до конца:
Доводите дело до конца:
Согласна!
Давно уже надо от профессионалов требовать культуры профессиональных работ. Как-то смотрела видео: в каком-то западном городе строится здание. Вокруг огороженной стройки чистый асфальт, ухоженные клумбы. Из ворот ограждения медленно выезжает грузовик со строительным мусором, на асфальт высыпается горстка земли. Тут же подбегает рабочий и, минуточку, ЛАДОНЯМИ начинает сгребать эту землю! У нас же после себя оставят сопутствующий мусор, грязь, какие-то поломки и будут считать, что это в порядке вещей. Если это сантехник, он спокойно пройдёт в обуви, сложно разуться, а что существуют копеечные бахилы, он даже не подозревает. Если белят бордюры, то размажут краску по всем окрестностям, плевать на эстетику.Если это электромонтёр, то обрезки проводов будет бросать куда ни попадя... И так во всём! Не думаю, что западные работники рождаются такими правильными и чистоплотными. Просто с них жестко требуют работодатели, а с тех власти. Если бы такие требования предъявлялись у нас, то не было бы развороченной земли, асфальта после ремонта водопроводов, открытых люков, строительного мусора и пр.непотребства, создающего трудности жителям, лишающего их комфорта и уюта в нашем городе
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 12:12
Где-то читала, что такое вот отношение к своей работе возникло после ВОВ, когда большинство профессионалов погибло, а на смену им пришёл плохо обученный молодняк, да и восстановление порушенного хозяйства требовало ускорить работы, якобы, не до таких нюансов было. А потом так и пошло... Ну, значит, пора и профессионально, и культурно расти!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3341
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 13:33
Цитата:
Что такое одно дерево, да к тому же может оно и без грузовика завтра сгнило бы и упало. Это ПОВОД: ПРИЧИНА в другом. Тут вопрос шире: - об отношении коммунальных служб в частности, и властей вообще, к своим клиентам и народу. На эту тему, говорить можно много и долго: - но итог такой: - тридцать лет ЧТО ТО строили; тридцать лет нас КТО ТО куда то вёл, как Моисей, и за эти тридцать лет нас ОБОШЛИ и арабы, и корейцы, и китайцы и сингапурцы, которых Всевышний и Природа не наградили НЕСМЕТНЫМИ природными богатствами в отличие от нас. А, всё из-за того что: - власть жила по своим понятиям, народ- по законам которые этой же властью и выдуманными.
111:
послушать и другое мнение..
послушать и другое мнение..
Что такое одно дерево, да к тому же может оно и без грузовика завтра сгнило бы и упало. Это ПОВОД: ПРИЧИНА в другом. Тут вопрос шире: - об отношении коммунальных служб в частности, и властей вообще, к своим клиентам и народу. На эту тему, говорить можно много и долго: - но итог такой: - тридцать лет ЧТО ТО строили; тридцать лет нас КТО ТО куда то вёл, как Моисей, и за эти тридцать лет нас ОБОШЛИ и арабы, и корейцы, и китайцы и сингапурцы, которых Всевышний и Природа не наградили НЕСМЕТНЫМИ природными богатствами в отличие от нас. А, всё из-за того что: - власть жила по своим понятиям, народ- по законам которые этой же властью и выдуманными.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:28
Цитата:
А я бы во всех дворах запретил сквозной проезд.Он по сути и запрещен, но только не для газелек-доставок в магазины. Сегодня же праздник, выходной. Вместо беготни под флагом, взял в руки грабли и мешки и пошел убирать листву во дворе. За час-полтора через двор проехало СЕМЬ будок к магазину в соседнем доме, к которому есть вполне удобная дорога, но чуть кривее. Поэтому водители выбирают двор, несмотря на припаркованные машины, деревья, детей.
Пару я остановил. Спросил, а нельзя ли не ездить здесь, через двор, а по нормальной дороге?
Первый заявил, раз знаков нет, значит и запрета нет!
А как же раздел 17 п.2 ПДД РК?
Второй водитель более понятливый. Обещал больше не ездить.
Свои вопросы я отправил редакции, чтобы дорожная полиция разъяснила. Если через двор ездить нарушение, то оответ хочу отнести хозяйке магазина, к которой делают доставку. Пусть скажет своим поставщикам.
saba:
Я бы во всех дворах, поставил бы знак стоянка запрещена и нещадно штрафовал
Я бы во всех дворах, поставил бы знак стоянка запрещена и нещадно штрафовал
А я бы во всех дворах запретил сквозной проезд.Он по сути и запрещен, но только не для газелек-доставок в магазины. Сегодня же праздник, выходной. Вместо беготни под флагом, взял в руки грабли и мешки и пошел убирать листву во дворе. За час-полтора через двор проехало СЕМЬ будок к магазину в соседнем доме, к которому есть вполне удобная дорога, но чуть кривее. Поэтому водители выбирают двор, несмотря на припаркованные машины, деревья, детей.
Пару я остановил. Спросил, а нельзя ли не ездить здесь, через двор, а по нормальной дороге?
Первый заявил, раз знаков нет, значит и запрета нет!
А как же раздел 17 п.2 ПДД РК?
Второй водитель более понятливый. Обещал больше не ездить.
Свои вопросы я отправил редакции, чтобы дорожная полиция разъяснила. Если через двор ездить нарушение, то оответ хочу отнести хозяйке магазина, к которой делают доставку. Пусть скажет своим поставщикам.
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:39
Цитата:
Праздник удался
Цитата:
Хозяйка тут вообще ни причём,она не обязана разъяснять газелистам ПДД.
Цитата:
Мне вот интересно,а как доказать что водитель проезжает через двор?
Я бы на пример в случае чего ,сказал что приехал по вызову вон к тому подъезду мебель вывозить,разве нельзя?
yudjin:
Сегодня же праздник, выходной. Вместо беготни под флагом, взял в руки грабли и мешки и пошел убирать листву во дворе. За час-полтора через двор проехало СЕМЬ будок к магазину в соседнем доме, к которому есть вполне удобная дорога, но чуть кривее. Поэтому водители выбирают двор, несмотря на припаркованные машины, деревья, детей. Пару я остановил. Спросил, а нельзя ли не ездить здесь, через двор, а по нормальной дороге?
Сегодня же праздник, выходной. Вместо беготни под флагом, взял в руки грабли и мешки и пошел убирать листву во дворе. За час-полтора через двор проехало СЕМЬ будок к магазину в соседнем доме, к которому есть вполне удобная дорога, но чуть кривее. Поэтому водители выбирают двор, несмотря на припаркованные машины, деревья, детей. Пару я остановил. Спросил, а нельзя ли не ездить здесь, через двор, а по нормальной дороге?
Праздник удался
Цитата:
yudjin:
Если через двор ездить нарушение, то оответ хочу отнести хозяйке магазина, к которой делают доставку. Пусть скажет своим поставщикам.
Если через двор ездить нарушение, то оответ хочу отнести хозяйке магазина, к которой делают доставку. Пусть скажет своим поставщикам.
Хозяйка тут вообще ни причём,она не обязана разъяснять газелистам ПДД.
Цитата:
yudjin:
А я бы во всех дворах запретил сквозной проезд.Он по сути и запрещен, но только не для газелек-доставок в магазины.
А я бы во всех дворах запретил сквозной проезд.Он по сути и запрещен, но только не для газелек-доставок в магазины.
Мне вот интересно,а как доказать что водитель проезжает через двор?
Я бы на пример в случае чего ,сказал что приехал по вызову вон к тому подъезду мебель вывозить,разве нельзя?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:47
Цитата:
Ниче не запрещен.
Если ты остановился на пару секунд, ехай дальше..
Правила надо знать..
yudjin:
Он по сути и запрещен, н
Он по сути и запрещен, н
Ниче не запрещен.
Если ты остановился на пару секунд, ехай дальше..
Правила надо знать..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:49
Цитата:
ну а фотоаппарат с функцией видео для чего-то же придумали?
Цитата:
Стою я такой на дороге с лопатой и спрашиваю "доставка?" Ага, говорят)
Добринцофф:
Мне вот интересно,а как доказать что водитель проезжает через двор?
Мне вот интересно,а как доказать что водитель проезжает через двор?
ну а фотоаппарат с функцией видео для чего-то же придумали?
Цитата:
Добринцофф:
Я бы на пример в случае чего ,сказал что приехал по вызову вон к тому подъезду мебель вывозить,разве нельзя?
Я бы на пример в случае чего ,сказал что приехал по вызову вон к тому подъезду мебель вывозить,разве нельзя?
Стою я такой на дороге с лопатой и спрашиваю "доставка?" Ага, говорят)
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:51
Цитата:
Остановился для чего? Высадки, погрузки, яйца почесать?
А если этого нет?
111:
Если ты остановился на пару секунд, ехай дальше..
Если ты остановился на пару секунд, ехай дальше..
Остановился для чего? Высадки, погрузки, яйца почесать?
А если этого нет?
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 18:58
Цитата:
Это как стоянка на инвалидном запрещена.
Типа штраф большой
Однако же нет, это не так.
То есть чтобы доказать проехал и не остановился, надо просто снять пару машин от и до, которые без остановки едут и приобщить в полицию.
И так время от времени.
Потом будут знать.
Но если водятел на пару сек остановился, чтоб почесать свои яйки, то это допустимо вполне, ну или спорно..
yudjin:
Остановился для чего?
Остановился для чего?
Это как стоянка на инвалидном запрещена.
Типа штраф большой
Однако же нет, это не так.
То есть чтобы доказать проехал и не остановился, надо просто снять пару машин от и до, которые без остановки едут и приобщить в полицию.
И так время от времени.
Потом будут знать.
Но если водятел на пару сек остановился, чтоб почесать свои яйки, то это допустимо вполне, ну или спорно..
Евгений ПОЛУЯНОВ: Убить за пять минут
Отправлено: 25.10.22 - 19:47
Я вообще не знаю как вы там в этих дворах разезжаетесь,бываю иногда в скворечниках это жуть какая то машина на машине,если встречная ещё по двору едет то вообще непонятно куда деваться.
Цитата:
Вариантов для отмазки куча,всё зависит от фантазии индивидума.
Цитата:
yudjin:
Остановился для чего? Высадки, погрузки, яйца почесать? А если этого нет?
Остановился для чего? Высадки, погрузки, яйца почесать? А если этого нет?
Вариантов для отмазки куча,всё зависит от фантазии индивидума.
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