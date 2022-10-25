Отправлено: - 18:39

yudjin:

Сегодня же праздник, выходной. Вместо беготни под флагом, взял в руки грабли и мешки и пошел убирать листву во дворе. За час-полтора через двор проехало СЕМЬ будок к магазину в соседнем доме, к которому есть вполне удобная дорога, но чуть кривее. Поэтому водители выбирают двор, несмотря на припаркованные машины, деревья, детей. Пару я остановил. Спросил, а нельзя ли не ездить здесь, через двор, а по нормальной дороге?

yudjin:

Если через двор ездить нарушение, то оответ хочу отнести хозяйке магазина, к которой делают доставку. Пусть скажет своим поставщикам.

yudjin:

А я бы во всех дворах запретил сквозной проезд.Он по сути и запрещен, но только не для газелек-доставок в магазины.

Цитата:Праздник удалсяЦитата:Хозяйка тут вообще ни причём,она не обязана разъяснять газелистам ПДД.Цитата:Мне вот интересно,а как доказать что водитель проезжает через двор?Я бы на пример в случае чего ,сказал что приехал по вызову вон к тому подъезду мебель вывозить,разве нельзя?