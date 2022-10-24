Отправлено: - 23:00

111: Ну ты бы, рассказал про свою.. Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..

saba:

Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?

Цитата:Подпишись на новости.Телеграмм, штоле, потом расскажешь, что сказал господин Штайнмайер, за завтраком, госпоже Меркель.Вукампране?Языками ж владеешь, согласно указу Президента?Цитата:А чего не так!?Непойму, нащет что всё понаехавшие удивляются чистоте, это глупость? Или фантазии?