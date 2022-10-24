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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:30
Цитата:
Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?
Don Julio:
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!
Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:34
Или это имидж, персонаж типа: я плохой мальчик этого форума"?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:00
Цитата:
Подпишись на новости.
Телеграмм, штоле, потом расскажешь, что сказал господин Штайнмайер, за завтраком, госпоже Меркель.
Вукампране?
Языками ж владеешь, согласно указу Президента?
Цитата:
А чего не так!?
Непойму, нащет что всё понаехавшие удивляются чистоте, это глупость? Или фантазии?
111: Ну ты бы, рассказал про свою.. Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..
Подпишись на новости.
Телеграмм, штоле, потом расскажешь, что сказал господин Штайнмайер, за завтраком, госпоже Меркель.
Вукампране?
Языками ж владеешь, согласно указу Президента?
Цитата:
saba:
Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?
Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?
А чего не так!?
Непойму, нащет что всё понаехавшие удивляются чистоте, это глупость? Или фантазии?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:24
Цитата:
Не больше чем ты, австриец или как там тебя то..
Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..
Don Julio:
или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше,
или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше,
Не больше чем ты, австриец или как там тебя то..
Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 984
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:40
Даже до австралийцев дошло, а тут и ещё кое где, нет.
//В городах Австралии прошли демонстрации в поддержку России «Россия не наш враг! Русские знают, что такое война и умеют побеждать», - с такими плакатами вышли местные жители.//
//В городах Австралии прошли демонстрации в поддержку России «Россия не наш враг! Русские знают, что такое война и умеют побеждать», - с такими плакатами вышли местные жители.//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:31
Цитата:
111:
Не больше чем ты, австриец или как там тебя то.. Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..
Не больше чем ты, австриец или как там тебя то.. Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:36
Цитата:
Твой кумир - обманщик?)
111:
Переодетая охрана этих детишек?
Переодетая охрана этих детишек?
Твой кумир - обманщик?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:39
Цитата:
Страшно?))
111:
Ну это же мусульмане.. И не поспоришь..
Ну это же мусульмане.. И не поспоришь..
Страшно?))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:43
Цитата:
Кумир 111-го жеж. Все лучшее - детям
saba:
будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами
будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами
Кумир 111-го жеж. Все лучшее - детям
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 01:44
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 10:12
Цитата:
Это как про Украину, говоришь про Украину против Россию. автоматически присоединяется в ответ НАТО и США, хотя вроде бы ничего про них не говорил, а тут про Кадырова вроде, нет откуда то нашли 111 го
maxsaf:
Кумир 111-го жеж.
Кумир 111-го жеж.
Это как про Украину, говоришь про Украину против Россию. автоматически присоединяется в ответ НАТО и США, хотя вроде бы ничего про них не говорил, а тут про Кадырова вроде, нет откуда то нашли 111 го
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:51
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:54
Почему то на праздник одни так сказать гро.., шкафчики на колесах..
С флагами..
как сохранить картинку с сайта
С флагами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:57
И тут тоже..
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