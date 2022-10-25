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≡ "Водворен в ИВС" - Полиция начала расследование по факту гибели несовершеннолетней под колесами автобуса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45366
"Водворен в ИВС" - Полиция начала расследование по факту гибели несовершеннолетней под колесами автобуса
Отправлено: 25.10.22 - 11:45
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В департаменте полиции прокомментировали ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. Напомним, несчастный случай произошел вчера, 24 октября, на пр. Абая напротив ЦУМа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Re: "Водворен в ИВС" - Полиция начала расследование по...
Отправлено: 25.10.22 - 11:45
#1
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Мда уж..
Водятел непонятно, прав или нет, но уже сидит..
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