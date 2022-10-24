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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 522 из 522«1...520521522
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
806
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:30
#7816
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Цитата:
Don Julio:
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!

Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
806
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:34
#7817
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Или это имидж, персонаж типа: я плохой мальчик этого форума"?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:00
#7818
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Цитата:
111: Ну ты бы, рассказал про свою.. Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..

Подпишись на новости.
Телеграмм, штоле, потом расскажешь, что сказал господин Штайнмайер, за завтраком, госпоже Меркель.
Вукампране?
Языками ж владеешь, согласно указу Президента?
:lol:
Цитата:
saba:
Я в растерянности, не знаю. как отвечать на это,это действительно вопросы или неумный стёб?

А чего не так!?
Непойму, нащет что всё понаехавшие удивляются чистоте, это глупость? Или фантазии?
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:24
#7819
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Цитата:
Don Julio:
или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше,

Не больше чем ты, австриец или как там тебя то..
Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
984
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 23:40
#7820
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Даже до австралийцев дошло, а тут и ещё кое где, нет. :lol:
//В городах Австралии прошли демонстрации в поддержку России «Россия не наш враг! Русские знают, что такое война и умеют побеждать», - с такими плакатами вышли местные жители.//
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1513
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:31
#7821
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Цитата:
111:
Не больше чем ты, австриец или как там тебя то.. Там бегаешь, сюсюкаешься со своими натовскими правителями, а вот сюда нос свой суешь, зачем как говорится..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:36
#7822
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Цитата:
111:
Переодетая охрана этих детишек?

Твой кумир - обманщик?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:39
#7823
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Цитата:
111:
Ну это же мусульмане.. И не поспоришь..

Страшно?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 00:43
#7824
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Цитата:
saba:
будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами

Кумир 111-го жеж. Все лучшее - детям ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 01:44
#7825
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Хм..
Порошенко помогает России?

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
806
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 10:12
#7826
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Цитата:
maxsaf:
Кумир 111-го жеж.

Это как про Украину, говоришь про Украину против Россию. автоматически присоединяется в ответ НАТО и США, хотя вроде бы ничего про них не говорил, а тут про Кадырова вроде, нет откуда то нашли 111 го
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:51
#7827
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Праздник идет вовсю..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:54
#7828
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Почему то на праздник одни так сказать гро.., шкафчики на колесах..
С флагами..

как сохранить картинку с сайта
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19359
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.10.22 - 11:57
#7829
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И тут тоже..



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