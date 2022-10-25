Отправлено: - 12:05

ACROS:

Доводите дело до конца:

Цитата:Согласна!Давно уже надо от профессионалов требовать культуры профессиональных работ. Как-то смотрела видео: в каком-то западном городе строится здание. Вокруг огороженной стройки чистый асфальт, ухоженные клумбы. Из ворот ограждения медленно выезжает грузовик со строительным мусором, на асфальт высыпается горстка земли. Тут же подбегает рабочий и, минуточку, ЛАДОНЯМИ начинает сгребать эту землю! У нас же после себя оставят сопутствующий мусор, грязь, какие-то поломки и будут считать, что это в порядке вещей. Если это сантехник, он спокойно пройдёт в обуви, сложно разуться, а что существуют копеечные бахилы, он даже не подозревает. Если белят бордюры, то размажут краску по всем окрестностям, плевать на эстетику.Если это электромонтёр, то обрезки проводов будет бросать куда ни попадя... И так во всём! Не думаю, что западные работники рождаются такими правильными и чистоплотными. Просто с них жестко требуют работодатели, а с тех власти. Если бы такие требования предъявлялись у нас, то не было бы развороченной земли, асфальта после ремонта водопроводов, открытых люков, строительного мусора и пр.непотребства, создающего трудности жителям, лишающего их комфорта и уюта в нашем городе