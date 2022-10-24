Прогноз на 5 дней
переменная облачность-1°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45363
Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом городе на юге Костанайской области появилась знаковая достопримечательность – монумент центра Казахстана. А все потому, что Аркалык – является географическим центром Республики.
Читать новость

Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
479
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю. А как же Жезказган?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11681
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь каждый казахстанец может дотронуться до него рукой и сделать фотографию на память.
вы для начало туда дорогу проложите и тогда возможно каждый казахстанец захочет приехать и притронутся к этому шедевру. Похожий на пенис
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18343
Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 14:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
туристические автобусы надо пускать
Кустанай-Аркалык.
на выходные.
ночевка в юртах.
камыс, бешпармак, баурсаки.

[Исправлено: alex_60, 24.10.2022 - 15:00]
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
192
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 15:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой то фаллос посреди разрухи, это и есть центр Казахстана?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25480
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 16:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Лисаковске, стоит ещё, этот... :lol: ;-)
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1627
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 17:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь в курсе, латиницу утвердили что ли? Сужу по табличке на этом шедевре.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
941
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 19:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
м-да...
прикоснуться
:lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5568
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 19:40
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любят в аркалыке такие странные скульптуры ставить. Этот должен быть вторым, первый ставили на привокзальной площади ещё когда я школьником был.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17392
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 21:38
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох..... (классно, супер, отлично) :lol:

Цитата:
Ильяс:
какой то фаллос посреди разрухи

Очевидно задумка была, но потом там откололось, тут откололось - решили, что окончательно испортили, а для монумента - сойдет :lol:
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
78
Re: Прикоснуться к центру Казахстана можно в Аркалыке
Отправлено: 24.10.22 - 22:32
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....кто в курсе дорогу на Улытау сделали через Ковыльный?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS