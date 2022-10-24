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≡ Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45363
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 11:00
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25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. В тот день казахи впервые заявили о своей независимости от метрополии. С той далекой поры прошло 32 года.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1512
Серик Малеев. Манифест. Казахи! Этот мир наш!
Отправлено: 24.10.22 - 22:30
#15
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Цитата:
abaika95:
В России же есть такие же любители орать про русский мир и весь мир до основания захватим типо Шапиро,Красовских, Федоровых и Никоновых вот и симметричный ответ от региональных Иди...идеологов

Ну то что, в России такие есть, это понятно.
Но в Казахстане!? Тут я удивлён. То есть в казахстанцам живут имперцы... шовинисы и националисы...
Вот жеж никогда такого не було, и вот опять случилось...
Цитата:
abaika95:
Или когда Россия начинала войну за русский мир она думала что монополистом останется? Нет теперь все в ответ

На вас не угодишь!
То бегать орать, что Россия бросает русских. То оказуется, она их не должна защищать.
Вы уш апределитесь, Так-то на вам никак не угодишь, вечно недовольные товарищи как ни старайся...
:lol:
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