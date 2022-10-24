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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 521 из 522«1...519520521522»
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:03
#7801
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Цитата:
drakon:
А третью, на КОстанай?

Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому, тут скорее всего, это не про нас
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:28
#7802
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Цитата:
drakon:
А третью, на КОстанай?...

Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..
То есть Костанаю ничего не угрожает..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:29
#7803
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Цитата:
saba:
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города, поэтому,

А вот это верно.
Они то думали что мы в юртах живем посреди навоза..
Сам встречался с такими россиянами, они в ужасе, в какой грязи они живут..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:33
#7804
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А, Екатеринбург еще с Рудным сравнивали..
По чистоте..
Если по десятибальной шкале, Рудный 10, Екатеринбург на троечку..
Тут уж я удивился..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:36
#7805
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Ну сегодня надо посмотреть, кто же скинул Грязные бомбы на Россию..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:38
#7806
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Все таки скинули гады..





[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:43
#7807
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Счет пошел..
Скоро мусор, в котором грязные украинские бомбы, взорвется по всей России





[Исправлено: 111, 24.10.2022 - 21:43]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:46
#7808
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Цитата:
111:

Твой кумир сегодня в ударе:

Цитата:
Только за последние дни чеченским бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17392
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:48
#7809
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Цитата:
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно — доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Цитата:
111:

Наверное пленные что-то плохое про твоего кумира говорили :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:55
#7810
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Цитата:
maxsaf:
Наверное пленные что-то плохое

Переодетая охрана этих детишек?
Мусульмане чувствуют, что славяне скоро станут слабы, будут косить урожай везде..
Их к этому готовят..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 21:58
#7811
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Цитата:
maxsaf:
удалось уничтожить почти 30 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хм..
Видел я это сообщение в Тик Токе, войска же Тиктоковые, там доказывается, что за минуту только уничтожили 300 танков и 800 самолетов Зеленского еще за 4 минуты..
Ну это же мусульмане..
И не поспоришь..
А убили они где то миллиард украинцев за два дня..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:01
#7812
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Цитата:
maxsaf:
Наверное

Даже смотрел, как они их привезли, сцена как в плохом боевике про опг, а вообще выглядит так, как будто богатый отец под присмотром опытных охотников отпустил детей на сафари и они привезли ему в качестве живых трофеев экзотических животных, ужасающая сцена прославляющая беззаконие и культ охотника за головами
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:12
#7813
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Цитата:
111:
По моему у меня сын болеет.. Отвечать на некоторые вопросы нет времени.

Ну так да!
Ты сам выбрал комментирование на форуме!
А твоего сына, лечит сужженная кухарка, ибо ты обьязан писать на форуме и тебе недосуг...
:oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1512
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:17
#7814
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Цитата:
111:
Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..

Хм...
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?
:lol:
Цитата:
saba:
Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города

А правда, что ныне, на кажного турыста полагается отдельный ватерклозет?
Какова нагрузка понаехавших на единицу?
Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!

:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19351
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.10.22 - 22:22
#7815
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Цитата:
Don Julio:
Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?

Ну ты бы, рассказал про свою..
Как живется в Австрии, как там нацисты ваши, правые радикалы, как бизнес на крови..
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