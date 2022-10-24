Отправлено: - 22:17

111:

Шойгу оказывается созвонился со всеми президентами и наябедничал про Грязные бомбы, что сбрасывают украинцы, так, читаю дальше, на Россию..

saba:

Все понаехавшие из России, только и удивляются чистоте нашего города

Цитата:Хм...Мне кажется, или ты интересуешся новостями чужой тебе страны больше, чем своей собственной?Цитата:А правда, что ныне, на кажного турыста полагается отдельный ватерклозет?Какова нагрузка понаехавших на единицу?Уточните, плииз, у тех, которые удивились, вам это не трудно, я знаю!